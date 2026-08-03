Algérie: Les pneumatiques disponibles dans les points de vente

ALGER — La Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) a assuré, samedi dans un communiqué, la disponibilité de tous types de pneumatiques, en quantités suffisantes, dans ses points de vente à travers les wilayas du pays, permettant ainsi de répondre à la demande dans les meilleures conditions.

La société précise que les pneumatiques de tous types (poids lourds et véhicules légers) sont "disponibles dans son réseau de points de vente à travers les différentes wilayas du pays, en quantités suffisantes, permettant ainsi de répondre à la demande dans les meilleures conditions",

et ce, dans le cadre de son "engagement permanent à assurer l'approvisionnement du marché national et à répondre aux besoins des professionnels du transport".

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Naftal a également indiqué répondre "immédiatement et favorablement" à toutes les demandes présentées par les représentants des professionnels du transport, suite à la série de rencontres de concertation et de coordination avec les représentants des syndicats de transporteurs, consacrées à l'examen de "différentes préoccupations liées à la disponibilité des pneumatiques et des huiles, et à la recherche de solutions garantissant la continuité de l'approvisionnement", selon la même source.

Dans ce cadre, Naftal poursuit la mise en oeuvre du plan d'action commun convenu avec les représentants des syndicats, à travers "le suivi périodique des différentes mesures prises, afin de répondre de manière effective aux besoins des professionnels du transport et d'assurer leur accompagnement, tout en renforçant le partenariat fondé sur le dialogue, la confiance et la coordination".

La société a réaffirmé, dans son communiqué, son engagement à poursuivre son rôle économique et de service à travers ses points de vente agréés, soulignant "son souci de poursuivre la coordination avec les différents partenaires au service de l'intérêt général et de l'activité économique nationale".