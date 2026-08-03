Algérie: Le MCA affrontera Al-Sadd SC en amical le 15 août à Doha

ALGER — Le MC Alger, pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football, a annoncé samedi la programmation d'un match amical face au club qatari d'Al-Sadd SC, le 15 août prochain au stade Jassim Bin Hamad à Doha, dans le cadre de la préparation des deux équipes en vue de la saison 2026-2027.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le champion d'Algérie des trois dernières saisons a indiqué que cette rencontre sera organisée à la suite d'une invitation officielle adressée par la direction d'Al-Sadd à son homologue du MCA. Le match sera disputé sous l'appellation de "Coupe sportive des hommes libres".

La même source précise que cette confrontation s'inscrit dans le programme de préparation des deux clubs en prévision des prochaines échéances et vise également à renforcer les relations de coopération et les échanges entre les deux formations.

Le communiqué ajoute que la direction du MC Alger dévoilera dans les prochains jours les différents détails organisationnels relatifs à cette rencontre amicale.

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Pour rappel, le MC Alger effectue depuis une semaine un stage de préparation en Autriche en prévision de la nouvelle saison, dont le coup d'envoi est fixé au 27 août.

Les hommes de l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia ont déjà disputé deux matchs amicaux : un nul face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (1-1), puis une victoire contre les Saoudiens d'Al-Hilal (2-0). Le triple champion d'Algérie clôturera son programme de préparation en Autriche lundi 3 août avec une dernière rencontre face au club saoudien d'Al-Shabab.

En vue du prochain exercice, le MCA a enregistré jusqu'à présent l'arrivée de quatre recrues : Kohili et Islam Abdelkader (Paradou AC), Mehdaoui (Olympique Akbou) et Konaté (US Chaouia), en attendant d'autres renforts avant le début de la nouvelle saison.