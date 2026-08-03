Algérie: Le ministre de l'Education nationale insiste sur l'achèvement de la vérification administrative mardi prochain

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a mis l'accent, samedi, sur la nécessité d'achever les opérations restantes de vérification administrative dans le cadre du concours de recrutement, et ce avant mardi prochain à midi, afin de proclamer ses résultats à l'échelle nationale dans les plus brefs délais, indique un communiqué du ministère.

Présidant une conférence nationale par visioconférence, consacrée au suivi des préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministre a souligné que "les besoins réels avaient été pris en compte dans le cadre des opérations de recrutement en cours, de manière à assurer la couverture de l'ensemble des postes pédagogiques", estimant que la finalisation des procédures liées au concours constitue "une priorité absolue", en raison de "son lien direct avec l'élaboration de la carte scolaire et la définition des besoins réels".

A ce propos, le ministre a instruit les directeurs de l'éducation de "finaliser la levée des réserves relevées lors de la vérification administrative avant mardi prochain à midi, en mobilisant l'ensemble des services concernés dans toutes les directions de l'éducation, afin de permettre la publication des résultats du concours à l'échelle nationale dans les meilleurs délais".

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Par ailleurs, M. Sadaoui a indiqué que les résultats des examens professionnels seront également publiés "dans un avenir très proche", une fois les procédures réglementaires achevées, tout en appelant à "suivre les répercussions des résultats du concours sur la mobilité des ressources humaines, afin de recenser les postes vacants et d'identifier les besoins réels à pourvoir".

Il a également souligné que "la réussite de cette opération repose sur une coordination permanente entre les services centraux et les directions de l'éducation, ainsi que sur un suivi minutieux des données relatives aux ressources humaines et à la carte scolaire", note le communiqué.

Dans le même contexte, le ministre a mis en exergue l'engagement du secteur de l'Education nationale à assurer une "préparation rigoureuse de la rentrée scolaire, prévue dimanche 6 septembre 2026, conformément au calendrier de la rentrée sociale fixé par les hautes autorités du pays",

insistant sur la nécessité de mobiliser l'ensemble des services centralisés et décentralisés, et de parachever, dans les délais impartis, les différentes mesures organisationnelles, pédagogiques et logistiques, "à même de garantir un démarrage effectif et organisé des cours et de réunir les conditions appropriées à l'accueil des élèves".

Il a, en outre, souligné l'importance d'aboutir à la finalisation des préparatifs liés à l'organisation pédagogique et de garantir l'opérationnalité des établissements scolaires, particulièrement en matière de restauration scolaire, ainsi que de veiller à la bonne préparation de la Semaine de la santé scolaire et de réunir les conditions d'une scolarité "approprié et sûre".

S'agissant de la mise en place des nouvelles dispositions pédagogiques et de l'encadrement nécessaire, M. Sadaoui a évoqué les nouveautés pédagogiques prévues à partir de la prochaine rentrée scolaire, notamment l'introduction de la matière informatique dans certaines filières en deuxième et troisième années du secondaire, une mesure qui "nécessite une mise en place rigoureuse de l'organisation pédagogique, notamment en matière d'encadrement pédagogique", a-t-il soutenu.

Au cours de cette rencontre, le ministre s'est également arrêté sur le dossier relatif au budget 2027 et aux projets d'investissement, soulignant que "la planification prospective et la disponibilité de données précises constituent deux conditions essentielles pour déterminer avec exactitude les besoins du secteur".

Au début de la conférence, les participants se sont recueillis à la mémoire des victimes du tragique accident de la circulation survenu vendredi matin dans la wilaya de Boumerdès, à la suite du renversement d'un autobus de transport de voyageurs suivi d'une chute dans un ravin. Le ministre a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion aux familles et aux proches des victimes.