Afrique: Au moins 67 morts dans les afflux de migrants irréguliers du Maroc vers Ceuta en Espagne

1 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Maroc

MADRID — Au moins 67 personnes sont mortes dans les afflux de migrants irréguliers vers l'enclave espagnole de Ceuta, en provenance du Maroc, a annoncé samedi le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

"Au moins 67 personnes sont mortes, notamment de noyades, en essayant d'entrer à Ceuta", a-t-il précisé.

Des dizaines de milliers de migrants ont pénétré illégalement ces derniers jours dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc.

La vague de migration irrégulière ne s'est pas limitée à Ceuta, mais elle a atteint la ville de Melilla qui a connu, au cours des dernières heures, 'importantes tentatives de franchissement depuis le Maroc, poussant les autorités espagnoles à renforcer leur dispositif de sécurité et à durcir les mesures de contrôle le long du périmètre des deux enclaves espagnoles, en prévision de la poursuite de l'afflux de migrants.

Cette escalade confirme la forte pression exercée par les vagues de migration irrégulière en provenance du Maroc sur les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, dans un contexte de flux continus de migrants qui entraînent une charge croissante sur les capacités d'accueil, d'hébergement et les services essentiels, ainsi que des défis sécuritaires et logistiques pour les autorités espagnoles.

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