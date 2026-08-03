Togo: Quand le riz devient symbole d'autonomisation féminine

Riz, résilience et solidarité : la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique (AEA) a choisi les rizières de Djagblé pour célébrer la Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA), en mettant à l'honneur les 58 productrices de l'Union des Coopératives pour la Gestion du Périmètre Djagblé-Abobo (UCGP-D-A), dans la préfecture du Zio.

Au programme : visite guidée des périmètres rizicoles, démonstration des étapes de production et de transformation du riz, puis une session de formation en leadership et éducation financière, pour outiller ces femmes au-delà du terrain.

Point d'orgue de la journée de vendredi : la remise d'un appui financier de deux millions de Fcfa au groupement des productrices, destiné à renforcer leur capacité et leurs revenus.

« Célébrer la femme africaine est une conviction que la Fondation porte au quotidien. Ces femmes sont le socle de nos familles et le moteur silencieux de notre économie. En les honorant ici, dans leurs rizières, et en les soutenant concrètement, nous voulons rappeler que chaque femme qui se tient debout entraîne toute sa communauté avec elle », a déclaré la présidente d'AEA, Marie-Jo Trenou.

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L'UCGP-D-A n'est pas un acteur mineur de la filière : avec plus de 300 hectares à mettre en valeur, elle porte la production du riz parfumé de Djagblé, devenu une référence du savoir-faire agricole togolais.

Les bénéficiaires ont salué ce geste de solidarité, y voyant un encouragement concret à poursuivre leurs efforts.

À travers cette action, la Fondation AEA confirme son engagement de longue date pour l'autonomisation économique des femmes, avec une conviction simple : investir dans les femmes rurales, c'est investir dans la sécurité alimentaire et la résilience du Togo.