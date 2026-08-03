Togo: Coup de filet de la gendarmerie

1 Août 2026
Togonews (Lomé)

La gendarmerie a interpellé trois individus présumés appartenir à un réseau spécialisé dans les vols par effraction, ciblant des bureaux d'institutions publiques, privées et des lieux de culte.

Ces arrestations font suite au vol commis dans la nuit du 7 au 8 juillet 2026 au centre islamique « Muslims Around The World » (MATW), à Kpogan, préfecture des Lacs, où un coffre-fort contenant 62 millions de Fcfa a été emporté.

Saisie de l'affaire, la brigade de gendarmerie d'Agbodrafo, appuyée par d'autres unités, a rapidement ouvert une enquête.

Le 24 juillet, les enquêteurs ont interpellé K. Kodjo, 38 ans, chauffeur domicilié à Adidogomé, propriétaire et conducteur du véhicule ayant servi à transporter les auteurs sur les lieux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les investigations se sont poursuivies avec l'arrestation de T. Eric, 44 ans, camerounais, tenancier d'une auberge-bar-restaurant à Kodjoviakopé, et de K. Komi, 33 ans, cuisinier togolais résidant en Mauritanie, de passage à Kpogan. Deux membres de nationalité ivoirienne, présentés comme les cerveaux du réseau, restent activement recherchés.

Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs véhicules ainsi que l'argent volé.

Les mis en cause ont reconnu les faits.

Selon les enquêteurs, ce réseau serait également lié à d'autres cambriolages commis en périphérie de Lomé, notamment ceux du cabinet d'architecture « VERSUS » et de l'église « ECKANKAR » tous deux en juin dernier

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.