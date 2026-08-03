Togo: Le Palais de Lomé fait le plein d'activités pour les vacances

1 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le Palais de Lomé se transforme en terrain de jeu pour les vacances scolaires, avec un programme d'animations et d'ateliers pensé pour occuper petits et grands jusqu'à la rentrée.

Les amoureux de la nature pourront partir à la découverte des oiseaux du parc, les 31 juillet, 6, 9, 16, 22 et 28 août, de 14h à 17h.

Pour les esprits stratèges, une initiation aux échecs est proposée les 4 et 18 août, sur le même créneau horaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'aventure et le mystère seront également au rendez-vous avec des chasses au trésor organisées les 29 juillet, 5, 11 et 19 août, de 15h à 17h. '

Côté artisanat, le Palais propose une initiation à la vannerie les 3, 7, 13 et 25 août (14h-17h), ainsi qu'une initiation à la poterie les 14 et 21 août, également de 14h à 17h.

Les créatifs pourront s'essayer au cyanotype et au land art les 5, 6, 11 et 28 août, ou encore à la teinture végétale et au batik les 1er, 14, 20 et 28 août, ces deux ateliers se déroulant de 10h à 13h.

Enfin, plusieurs dates sont consacrées à des ateliers autour de l'exposition « TTC CFAO » : les 29, 30 et 31 juillet, ainsi que les 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 22, 27 et 29 août.

À noter : une réduction est appliquée à partir de trois ateliers réservés, de quoi encourager les familles à multiplier les découvertes tout au long de l'été.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.