Trois ans après la disparition de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire se souvient de l'une de ses grandes figures politiques.

Décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, l'ancien chef de l'État continue d'occuper une place particulière dans la mémoire de ses proches, de sa famille politique et de nombreux Ivoiriens.

À l'occasion de ce troisième anniversaire, une messe de requiem est organisée ce samedi à Pepressou, son village natal, situé dans le département de Daoukro.

Cette célébration religieuse est initiée par son épouse, Henriette Bédié, en présence de membres de la famille, de cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), de militants, de sympathisants ainsi que de nombreuses personnalités venues rendre hommage à celui qui fut le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire.

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Ce moment de recueillement offre aux fidèles du PDCI-RDA l'occasion de raviver le souvenir de celui qu'ils appelaient affectueusement « le Bélier de Daoukro ». Président de la République de 1993 à 1999, Henri Konan Bédié a marqué l'histoire politique du pays par son action à la tête de l'État, mais également par son engagement de plusieurs décennies au sein du PDCI-RDA, dont il a assuré la présidence jusqu'à son décès.

Sa disparition, survenue le 1er août 2023, avait suscité une vive émotion en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières nationales. Hommages institutionnels, témoignages de responsables politiques, messages de chefs d'État et de citoyens avaient alors salué le parcours d'un homme qui aura consacré une grande partie de sa vie au service de son pays.

Trois ans après, son héritage politique continue d'alimenter les réflexions au sein de sa formation politique et dans le débat public ivoirien. La cérémonie de Pepressou s'inscrit ainsi dans une volonté de perpétuer sa mémoire et de rappeler les valeurs qu'il défendait.

En ce jour de souvenir, les pensées se tournent vers Henriette Bédié, les membres de sa famille ainsi que l'ensemble des militants et sympathisants du PDCI-RDA, toujours marqués par la disparition de leur leader.

Trois ans après son départ, Henri Konan Bédié demeure une figure majeure de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, dont le parcours continue de marquer plusieurs générations.