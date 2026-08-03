Cote d'Ivoire: Recettes fiscales/2e trimestre 2026 - La DGI dépasse ses objectifs de 67,5 milliards FCfa

Représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le directeur de cabinet adjoint, Vassogbo Bamba, a salué un « engagement tenu » par la direction générale des impôts.

La Direction générale des impôts (Dgi) a recouvré 2 992,9 milliards FCfa, au premier semestre 2026, pour un objectif de 2 985 milliards de FCfa, dégageant un taux de réalisation de 100,3 %, a-t-on appris, le 31 juillet, à Abidjan, à l'occasion du séminaire bilan du deuxième trimestre 2026 et des perspectives du troisième trimestre.

La rencontre, tenue au Radisson Blu Hôtel Abidjan Airport, s'est déroulée sous la présidence de Vassogbo Bamba, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Elle a réuni l'ensemble des membres du comité de direction élargi de la Dgi ainsi que les sous-directeurs et chefs de service désignés, autour du directeur général des impôts, Ouattara Sié Abou.

Au titre du seul deuxième trimestre 2026, les recouvrements se sont établis à 1 778,7 milliards FCfa, contre un objectif de 1 711,2 milliards de FCfa, soit un écart positif de 67,5 milliards de FCfa et un taux de réalisation de 103,9 %. Ce résultat traduit une progression de 374,3 milliards FCfa, soit 26,65 %, par rapport au deuxième trimestre 2025.

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À l'échelle du semestre, la progression atteint 19,2 % en glissement annuel, soit une hausse nominale de 481,2 milliards FCfa par rapport à la même période de 2025. La Dgi attribue cette dynamique à la poursuite des travaux de digitalisation, à la mise en oeuvre satisfaisante de certaines mesures fiscales et aux efforts de recouvrement des arriérés d'impôts.

« Le retard au décollage a été rattrapé en plein vol et devrait nous permettre un atterrissage en douceur et dans le temps si la vitesse de croisière est maintenue », a déclaré Vassogbo Bamba, qui avait pris l'engagement, le 25 avril dernier, de résorber le déficit enregistré au premier trimestre.

Il a salué, au nom du ministre, des « résultats très satisfaisants » et un « engagement tenu », tout en relevant des contreperformances sur certains impôts leaders, notamment l'Impôt sur les traitements et salaires (Its), la TVA, la patente transport, ainsi que le Régime forfaitaire de l'entreprenant (Tee) et du Régime de la microentreprise (Rme).

Ouattara Sié Abou a, pour sa part, indiqué que ces deux derniers régimes affichaient des performances en deçà des espérances et pourraient constituer des niches fiscales pour certains contribuables.

C'est notamment pour répondre à cette problématique que le séminaire s'est tenu autour du thème technique : « Quelles stratégies pour l'amélioration du rendement du Régime forfaitaire de l'entreprenant et du Régime des microentreprises ? ».

Pour le troisième trimestre 2026, l'objectif de recettes est fixé à 1 504,4 milliards FCfa, en hausse de 255,7 milliards par rapport aux recouvrements de la même période en 2025, sur un objectif global de 2 874,4 milliards FCfa pour l'ensemble du second semestre.

Le représentant du ministre a resitué ces objectifs dans le cadre du nouveau Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, dont le financement global est estimé à 114 838,5 milliards FCfa, dont 29,8 % de ressources publiques adossées notamment à l'optimisation des recettes fiscales.

Ce plan prévoit un relèvement du taux de pression fiscale de 0,6 % par an en moyenne, une réforme du cadastre et une fiscalisation accrue du secteur informel.

Pour tenir la cadence, la Dgi a invité ses services à renforcer le suivi des contribuables défaillants, intensifier le contrôle fiscal, poursuivre le recouvrement forcé des arriérés et accentuer la sensibilisation des contribuables au respect de leurs obligations fiscales.

Le directeur général des impôts a, par ailleurs, appelé ses collaborateurs à un strict respect des règles d'éthique et de déontologie, évoquant une « surexposition médiatique négative » qui nuit, selon lui, à l'image de l'administration fiscale.

Ouattara Sié Abou a exhorté ses collaborateurs à maintenir le cap de la performance. (Ph: Dr)

Représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le directeur de cabinet adjoint, Vassogbo Bamba, a salué un « engagement tenu » par la direction générale des impôts.