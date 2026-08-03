Le projet de reforestation communautaire dans les régions de l'Indénié-Djuablin, du Moronou, du Cavally, du Haut-Sassandra et du Guémon, qui a débuté en décembre 2025, a été officiellement lancé le 30 juillet 2026, à Zinzenou (Abengourou), en présence du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba.

Il consiste, sur une période de trois ans, à planter 250 000 arbres fruitiers et forestiers et à renforcer les capacités des communautés productrices de caoutchouc. Cette cérémonie a été marquée par le planting de 1 350 arbres sur une superficie de 1,35 hectare, ainsi que par une session de sensibilisation des populations.

« Ce projet revêt une importance particulière pour la Côte d'Ivoire, car il s'inscrit dans la droite ligne de notre politique de reboisement et de développement durable visant à rendre notre pays davantage résilient. Il contribue à protéger et à préserver nos écosystèmes, tout en permettant aux communautés de disposer de revenus supplémentaires. Les principaux acteurs sont mobilisés. Le secteur privé est à saluer », a soutenu le ministre.

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Selon une note d'information, cette initiative est mise en oeuvre par Olam Agri Rubber et financée par les fabricants de pneus, via la Plateforme mondiale pour le caoutchouc naturel durable. Elle permettra de planter 250 000 arbres fruitiers et forestiers dans les régions de l'Indénié-Djuablin, du Moronou, du Cavally, du Haut-Sassandra et du Guémon.

Ce projet bénéficiera directement à plus de 4 000 familles, dont près de 50 % de femmes. Au-delà du reboisement de terres inutilisées ou dégradées, l'initiative vise à créer de nouvelles opportunités économiques pour les femmes et les jeunes issus des familles productrices de caoutchouc naturel. Le renforcement des connaissances en matière de gestion durable des ressources naturelles face au changement climatique figure également parmi les objectifs de cette action.

« La particularité de ce projet réside dans notre engagement à reboiser les sites sur lesquels nous opérons, tout en créant des opportunités de développement communautaire », a déclaré Moïse Kouakou, directeur général du Développement des activités caoutchouc.

Vijeth Shetty, président-directeur mondial de la filière hévéa d'Olam Agri Rubber, a indiqué que son entreprise prônait le développement inclusif. « Nous mettons l'accent sur le planting d'arbres pour le bien-être de tous », a-t-il soutenu.

Quant à Martinaise N'Vouo, directrice des Partenariats, elle a ajouté : « Ce partenariat démontre qu'une collaboration solide entre le secteur privé, les communautés et les partenaires techniques peut générer des impacts environnementaux et sociaux durables. Nous sommes fiers de contribuer à une initiative pleinement alignée avec les ambitions de la Côte d'Ivoire en matière de restauration forestière. »