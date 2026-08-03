Cote d'Ivoire: Communication satellitaire - La Côte d'Ivoire mise sur RASCOM pour accélérer la couverture numérique du territoire

Le gouvernement ivoirien entend renforcer sa coopération avec l'Organisation régionale africaine de Communications par Satellite (Rascom) afin d'intégrer les technologies satellitaires dans sa stratégie de couverture numérique universelle.

Cette ambition a été réaffirmée par le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, à l'issue d'une visite effectuée, vendredi 31 juillet, au siège de l'institution panafricaine à Abidjan-Plateau.

Cette rencontre avait pour objectif de s'informer sur les activités et les projets de Rascom, tout en explorant les pistes de collaboration susceptibles d'accompagner les priorités numériques de la Côte d'Ivoire.

« Les ambitions de Rascom sont alignées avec les ambitions stratégiques de la Côte d'Ivoire », a déclaré Djibril Ouattara.

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Selon lui, le gouvernement a fait le choix d'intégrer les technologies satellitaires comme une réponse aux défis de la couverture universelle, notamment dans les zones insuffisamment desservies par les infrastructures terrestres.

Le ministre a annoncé qu'une séance de travail réunissant son département ministériel et les structures en charge du service universel se tiendra dès la semaine prochaine afin d'examiner les modalités concrètes de cette collaboration avec Rascom.

Au-delà des télécommunications, Djibril Ouattara estime que les technologies satellitaires offrent des perspectives dans plusieurs secteurs stratégiques. Il a notamment évoqué la surveillance du territoire, l'agriculture, l'amélioration de la productivité ainsi que le développement de systèmes d'information géographique capables d'accompagner la gestion du foncier rural et forestier.

Selon lui, les images satellitaires constituent des outils d'aide à la décision permettant de suivre l'évolution du patrimoine foncier et de renforcer les politiques publiques.

Il a également souligné l'intérêt d'une coopération entre États africains pour développer, à terme, des constellations de satellites ou des satellites à basse orbite afin de répondre aux nouveaux enjeux technologiques du continent.

Le directeur général de Rascom, Timothy Adi Ashong, a pour sa part rappelé que les services de l'organisation sont déjà utilisés en Côte d'Ivoire. À titre d'exemple, il a indiqué que la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) avait eu recours aux capacités satellitaires de Rascom lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023.

Créée en 1992 sous l'égide de l'Union africaine, Rascom a pour mission de promouvoir les communications par satellite afin de réduire la fracture numérique en Afrique et d'améliorer les services de télécommunications et de diffusion sur le continent.

Timothy Adi Ashong a indiqué que son institution travaille en étroite collaboration avec le ministère ivoirien de la Transition numérique pour faciliter l'accès des zones rurales à une solution Internet reposant sur une technologie satellitaire africaine.

Dans cette dynamique, Rascom prévoit également de lancer la Rascom Academy, une session de formation en ligne programmée du 2 au 4 septembre 2026. Cette initiative vise à renforcer les compétences de la prochaine génération d'ingénieurs africains dans le domaine des technologies satellitaires, un secteur appelé à jouer un rôle croissant dans la transformation numérique du continent.