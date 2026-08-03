Ile Maurice: Reeaz Chuttoo dénonce un vote «sous la peur»

Au lendemain du vote du projet de loi controversé sur la réforme des pensions, le président de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), Reeaz Chuttoo, a affirmé que la mobilisation syndicale est loin d'être terminée.

Prenant la parole devant les manifestants, il a salué ce qu'il qualifie de «super victoire» de la plateforme syndicale, tout en annonçant la poursuite des actions de protestation.

Revenant sur les événements de vendredi après-midi, Reeaz Chuttoo a expliqué que l'ensemble des syndicalistes était rassemblé dans l'attente du vote du Finance Bill à l'Assemblée nationale. Selon lui, la plateforme syndicale est demeurée mobilisée tout au long de la journée avant de poursuivre son sit-in et ses actions de solidarité avec les autres travailleurs. «La lutte continue normalement. Nos revendications restent les mêmes, notamment le maintien de la pension de vieillesse à 60 ans», a-t-il déclaré.

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Le dirigeant syndical estime que le vote de la réforme a révélé des divisions au sein même de la majorité gouvernementale. Selon lui, plusieurs parlementaires auraient voté en faveur du projet de loi «sous la peur». «Beaucoup ont voté sous la peur. Avec le courage du peuple, d'autres finiront par rejoindre le mouvement», a-t-il affirmé, ajoutant que le combat syndical se poursuivra dans les jours et les semaines à venir.

Au-delà de la question de la pension, Reeaz Chuttoo soutient que les mesures gouvernementales constituent une remise en cause de l'État-providence. Il affirme que les citoyens ressentent déjà les conséquences de cette politique, notamment dans le secteur de la santé. «Je suis diabétique et cela fait déjà neuf mois que nous ne recevons plus nos médicaments à l'hôpital», a-t-il déclaré. Il a également accusé le gouvernement de ne pas assumer ses responsabilités. «Le gouvernement n'ose pas tenir une conférence de presse pour expliquer pourquoi il a réduit de 50 % le budget consacré à certains services essentiels», a-t-il dénoncé.

Le syndicaliste a également critiqué les restrictions imposées aux manifestations, estimant que certains syndicats avaient été empêchés de défiler librement. Selon lui, ces décisions portent atteinte à la liberté d'expression et au droit des citoyens de manifester.

Évoquant les critiques formulées par d'autres acteurs politiques, Reeaz Chuttoo a repris une expression popularisée par Roshi Bhadain : «Inn met lafime dan lizie dimounn», pour dénoncer ce qu'il considère comme un manque de transparence de l'exécutif. Il conclut que, malgré le vote du Finance Bill, la mobilisation ne faiblira pas. «Le peuple voit désormais les choses plus clairement et la lutte va continuer», a-t-il déclaré.