Sénégal: Grand Magal 2026 - Douze morts dans des accidents de la route (sapeurs-pompiers)

- Douze personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation enregistrés depuis le début du déploiement du dispositif de couverture du Grand Magal de Touba, a-t-on appris du lieutenant Djily Diouf, officier chargé de la communication du détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).

Il a annoncé que les sapeurs-pompiers ont effectué 182 interventions ayant concerné 304 victimes à la date du samedi jusqu'à 8 heures.

Selon lui, 133 de ces interventions sont liées à des accidents de la circulation routière. Elles ont impliqué 286 victimes, dont 274 ont été secourues, tandis que 12 personnes sont décédées.

Le détachement de la BNSP assure également un appui au ravitaillement en eau des populations, avec la distribution de 281 mètres cubes d'eau afin de répondre aux besoins et de prévenir toute éventuelle pénurie, a-t-il précisé.

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Face au nombre élevé d'accidents, le lieutenant Djily Diouf a invité les usagers de la route à respecter le code de la route.

Il a également exhorté les conducteurs de cyclomoteurs à porter un casque de sécurité, rappelant que l'édition 2025 du Grand Magal avait enregistré 14 décès impliquant des usagers de deux-roues circulant sans casque.

Déployé à Touba depuis le 28 juillet, le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est composé de 568 gradés et sapeurs, dont 27 officiers, et dispose de 91 engins d'intervention et de soutien pour assurer la couverture sécuritaire et médicale du Grand Magal 2026.