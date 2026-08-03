Sénégal: Grand Magal - 289 arrestations lors d'opérations préventives de sécurisation

- Les opérations de sécurisation, menées en amont du Grand Magal de Touba, ont permis l'interpellation de 289 personnes pour diverses infractions, a annoncé, samedi, le commissaire spécial de Touba, Daouda Bodian.

"Des opérations conjointes police-gendarmerie ont [été] menées dans le département de Mbacké. Ces différentes opérations de sécurisation ainsi que les missions quotidiennes de sécurisation ont permis d'enregistrer les résultats ci-après. 289 personnes ont été interpellées pour diverses infractions", a-t-il déclaré

Présentant le bilan des actions préventives de la Police nationale, il a indiqué que trois types d'opérations avaient été conduits un mois avant le Magal.

La première a consisté en une mutualisation des forces entre le commissariat spécial de Touba, le commissariat d'arrondissement de Ndamatou, le poste de police de Gouy-Mbinde et le commissariat urbain de Mbacké.

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La deuxième série d'interventions, dénommée "Karangué Baol", a mobilisé l'ensemble des unités de police de la région de Diourbel, avec l'appui du Groupement opérationnel, de la Brigade régionale des stupéfiants et des services de renseignement.

"Ces initiatives visent à mieux cerner les délinquants, étant donné qu'ils ne connaissent pas de limites de secteur", a expliqué le commissaire Bodian.

Il a ajouté que des opérations conjointes avec la gendarmerie ont également été menées dans le département de Mbacké afin de renforcer le dispositif de prévention.

Selon lui, cette stratégie de mutualisation des moyens humains et opérationnels s'inscrit dans une approche anticipative destinée à garantir un environnement sécurisé avant l'arrivée massive des pèlerins.