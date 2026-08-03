Sénégal: Afro basket U18 féminin - Seize Lioncelles retenues pour l'étape finale de la préparation

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basket des moins de 18 ans, Malick Bachir Diop, a dévoilé samedi une liste de 16 joueuses appelées à poursuivre la préparation en direction du prochain Afro basket de la catégorie prévu à Abidjan, en Côte d'Ivoire du 5 au 16 août, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de basket.

Les joueuses retenues dans cette liste et la délégation sénégalaise dans son ensemble vont quitter Dakar dimanche à partir de 8 heures en direction de la capitale ivoirienne où l'équipe effectuera la dernière phase de sa préparation à la compétition continentale de basket de la catégorie, a fait savoir la FSB dans un communiqué.

La sélection nationale féminine de basket a reçu vendredi le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Djirèye Clotilde Coly au cours d'une cérémonie marquant le soutien et les encouragements officiels à l'équipe devant défendre les couleurs du Sénégal dans cette compétition.

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Le regroupement à Abidjan doit permettre au staff technique d'affiner les derniers réglages et de renforcer la cohésion du groupe avant l'entrée en lice des Lioncelles, souligne la Fédération de basket qui n'a pas manqué à son tour d'adresser ses encouragements à l'ensemble de la délégation sénégalaise..

L'Afro basket masculin de la même catégorie se tiendra sur la même période dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur des Lionceaux Mouhamed Sène a publié vendredi une liste de 14 joueurs retenus pour poursuivre la préparation.

Le même jour, les joueurs ont reçu le drapeau national des mains de la ministre, en même temps que la sélection féminine.

Lors de la dernière édition de l'Afro basket masculin U18, le Sénégal avait terminé à la troisième place en décrochant la médaille de bronze grâce à une large victoire (98-72) face au Cameroun lors du match de classement.

Les 16 joueuses retenues sont : Néné Sira Diallo, Alyssa Mendy, Mariam Doucouré, Zainab Kanouté, Manon Diedhiou, Yasmina D. Cardozo, Ouly Seye, Sona Boiro, Mame Maty Diop, Fatou Birame Diop, Fatou Binetou Sall, Habsatou Mbdji, Hortense Comis, Fatou Touré Seck, Amy Colle Fall et Aminata Fall.

Les 14 joueurs retenus sont : Elimane Sène, Fallou Mbacké Mané, Ababacar Mbaye Yann Mbengue, Frédéric Clovice Mané, Elhadji Podor Ndiaye, Abdoulaye Mamadou Touré, Babacar Samb, Bacary Doucouré, Bara Danfakha, Maguette Ndiaye, Papa Ndiack Faye, Mouhamed Badiane, Pape Moussa Diallo et Codé Mbengue.