Sénégal: Magal de Touba - Plus de 4.800 policiers déployés pour sécuriser les pèlerins

- La Police nationale a mobilisé 4.823 fonctionnaires et d'importants moyens logistiques pour assurer la couverture sécuritaire du Grand Magal de Touba, prévu ce dimanche, a annoncé, samedi, le commissaire principal Daouda Bodian, commissaire spécial de Touba.

"Pour une prise en charge optimale des besoins de sécurité, la Police nationale, fidèle à sa tradition, entreprend plusieurs actions avant, pendant et après le Magal ", a-t-il déclaré lors d'un point de presse consacré au dispositif sécuritaire.

Il a indiqué que le déploiement des effectifs a débuté le 18 juillet, après la mise en place, dès le 16 juillet, d'un dispositif précurseur composé de 100 éléments venus renforcer les unités locales.

Selon le commissaire Bodian, le dispositif comprend également 212 véhicules, dont deux ambulances médicalisées, trois citernes à eau, deux citernes à gasoil, des véhicules d'intervention, des engins blindés, 37 motos, 205 postes radio, neuf drones, un système anti-drone, 37 caméras de surveillance, 25 caméras-piétons (bodycams) ainsi que des moyens aériens.

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Pour densifier le maillage sécuritaire, la Police nationale a installé 11 postes de police avancés dans les secteurs jugés sensibles, en plus de deux postes médicaux avancés implantés à Madiana et à Tokorouba afin d'offrir gratuitement des soins et des médicaments aux populations.

Le commissaire spécial de Touba a rappelé que ce dispositif traduit la volonté de la Direction générale de la Police nationale de garantir un déroulement paisible de ce rassemblement religieux de dimension internationale.