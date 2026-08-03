Sénégal: Sécurité routière - La SEGEA salue sa collaboration avec la gendarmerie, sur la route du Magal

- Le directeur d'exploitation de la Société d'exploitation et de gestion des autoroutes du Sénégal (SEGEA) a salué la collaboration avec la gendarmerie, qui a déployé une centaine d'éléments au niveau des gares de péage du pays, en cette veille de Magal.

"Nous insistons beaucoup sur la sécurité des pèlerins. Raison pour laquelle, nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de la gendarmerie nationale, qui sont en train de faire un travail extraordinaire", a dit Abdoulaye Thiam.

Selon lui, dans le cadre du Magal, la gendarmerie a mis en place des barrages, afin de ralentir la vitesse des usagers.

La gendarmerie est chargée de la sécurisation des autoroutes exploitées dans le pays, notamment l'autoroute Ila Touba, AIBD-Mbour et le pont de Foundiougne.

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Le directeur d'exploitation de la SEGEA visitait un "village sécuritaire" installé à Bambéye, pour la sensibilisation des usagers de l'autoroute, afin de réduire les risques d'accidents, grâce au respect de la limitation de vitesse.

"La vitesse recommandée est de 110 km/h", a indiqué M. Thiam, estimant qu'il y aura moins d'accidents, si tout le monde respecte cette vitesse.

"Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec la brigade nationale des sapeurs pompiers qui fait un travail extraordinaire", a-t-il informé.

Chaque année, la société nationale des autoroutes du Sénégal organise ce "village sécuritaire", pour mettre à contribution les prestataires bénévoles qui prodiguent des conseils aux usagers au niveau de l'air de service, sur le tronçon Bambéye-Touba.

Selon lui, arrivés à Bambéye, les usagers fatigués peuvent faire un détour dans cet espace aménagé, pour bénéficier des prestations des bénévoles.

Le responsable commercial et marketing de la SEGEA, Mouhamadou Moustapha Ndao a souligné l'urgence de communiquer avec les usagers en ces moments de grande affluence vers la ville religieuse de Touba, pour les amener à

adopter les "bons comportements" sur les autoroutes.

Il a rappelé aux usagers qu'il faut faire les vérifications nécessaires, relatives à la pneumatique, à l'huile de moteur et au moteur, avant de prendre l'autoroute.

"Aujourd'hui, dans ce village, nous avons du matériel pour subvenir aux besoins qui vont se présenter, que ça soit les liquides de refroidissement, les balais d'essuie-glace, les lumières", a-t-il dit.