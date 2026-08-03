Sénégal: Magal de Touba - L'appel à la prudence de la Police sur les routes

- Le commissaire spécial de Touba, a appelé, samedi, les pèlerins à faire preuve de prudence durant le Grand Magal, insistant notamment sur le nécessaire respect du code de la route, de port du casque pour les motocyclistes et de la collaboration avec les forces de sécurité.

"Nous sollicitons votre collaboration et votre compréhension. Les policiers sont et restent mobilisés pour vous servir et vous protéger", a déclaré le commissaire principal Daouda Bodian.

Il a recommandé aux automobilistes de conduire avec prudence tout au long des déplacements liés au pèlerinage et a rappelé que le port du casque demeure obligatoire pour tous les conducteurs de motocyclettes.

Le commissaire spécial de Touba a souligné que la Police nationale poursuit le renforcement de la police de proximité à travers les postes de police avancés et les postes médicaux installés dans la ville sainte afin de rapprocher davantage les services de sécurité des populations.

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Pour toute urgence ou demande d'assistance, il a indiqué que les services de police restent joignables en permanence aux numéros 78 295 34 34 et 800 00 17 00.

"Face à l'ampleur du défi, la collaboration des populations demeure indispensable pour permettre le bon déroulement de cet événement religieux de dimension internationale ", a insisté Daouda Bodian, souhaitant aux fidèles un excellent Grand Magal dans la paix et la sécurité.