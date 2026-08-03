Afrique: Crise migratoire à Ceuta - 67 décès confirmés, retour en nombre des migrants au Maroc (gouvernement espagnol)

Dakar — Au moins, 67 migrants ont perdu la vie en tentant d'entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta, située dans le nord du Maroc, tandis que la quasi-totalité des dizaines de milliers de personnes ayant dernièrement franchi la frontière ont regagné le Maroc, a assuré samedi le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

"La situation est quasiment revenue à la normale et presque tous les migrants arrivés ces derniers jours sont rentrés au Maroc", a dans des propos rapportés par plusieurs médias européens indiqué le ministre espagnol de l'Intérieur.

Fernando Grande-Marlaska, en déplacement dans l'enclave de Ceuta, a en même temps confirmé la mort de 67 migrants dans les soudaines vagues migratoires de ces derniers jours, parlant notamment "d'évènements tristes et dramatiques".

"La crise ne peut évidemment pas être considérée comme terminée, mais nous disons que l'évolution est très importante. En moins de 48 heures, la situation à Ceuta n'a plus rien à voir et un retour à la normale est en cours", a-t-il fait valoir.

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Quelque 60. 000 migrants avaient franchi jeudi la frontière séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta. Un afflux sans précédent qui a placé les autorités espagnoles face à une crise migratoire d'une ampleur exceptionnelle.

Des médias rapportent que des milliers de personnes, majoritairement des jeunes, mais aussi des femmes, des enfants et des personnes de même famille, avaient rejoint en traversant la mer à la nage, en longeant les brise-lames ou en franchissant les clôtures frontalières.

En déplacement à Ceuta au plus fort de la crise, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, avait annoncé le retour immédiat des migrants en situation irrégulière, qualifiant l'arrivée massive de "violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne" et d"'attaque" contre les frontières de son pays