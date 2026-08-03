Congo-Brazzaville: Cuvette-Ouest - Un nouveau bureau pour le Club 2002-PUR

Dirigé par François Leyombo et composé d'une dizaine de membres, le bureau départemental du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR) Cuvette-Ouest, a été installé au cours d'une assemblée générale organisée à Ewo, le 31 juillet.

Parti de la majorité présidentielle, le Club 2002-PUR poursuit sa campagne de restructuration à travers le pays. Venus de l'ensemble des districts de la Cuvette-Ouest, cadres et militants du parti se sont rassemblés dans la salle du Conseil départemental pour non seulement réaffirmer leur engagement, mais également pour évaluer leur maillage territorial et renouveler leurs instances locales.

La série des assemblées générales départementales lancées le 28 juillet à Odziba, chef-lieu du département du Djoué-Léfini, est une étape charnière pour cette formation politique qui entend resserrer ses rangs et remobiliser sa base à l'approche de son tout premier congrès national. Après avoir évalué l'implantation locale du parti, les participants ont renouvelé leur fidélité au président national, Guy César Wilfrid Nguesso, ainsi qu'aux idéaux du chef de l'État.

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« Notre soutien au président Denis Sassou N'Guesso n'est pas négociable. Nous sommes pleinement solidaires de la stratégie de la majorité présidentielle pour garantir à notre leader charismatique, Denis Sassou N'Guesso, une majorité parlementaire incontestable. Mobilisons-nous derrière notre président Wilfrid Nguesso pour la réussite de notre congrès », a indiqué le chargé de missions spéciales du président national du Club 2002-PUR, Bruno Angono.

Les travaux de l'assemblée générale de la Cuvette-Ouest ont été présidés par la secrétaire permanente, chargée de la mobilisation de la gent féminine du comité national préparatoire du congrès, Mylène Gloria Gassongo. Une rencontre soutenue par les partis alliés de la majorité présidentielle, scellant l'unité politique dans le département. En effet, pour aborder les prochaines échéances électorales en position de force, la restructuration de ces instances locales s'est avérée nécessaire.

« Le Club 2002, parti pour l'unité et la République, est en tournant de son histoire. Notre force réside dans nos fondations. La redynamisation de nos organes de base, c'est un impératif politique pour réveiller la flamme de notre militantisme. Le travail de terrain est la clé de notre réussite. Il constitue le prélude indispensable à notre congrès à venir. Nous devons rassembler, structurer nos forces, mobiliser dans la cohésion, la discipline et la fraternité », a exhorté Mylène Gloria Gassongo.