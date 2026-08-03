Congo-Brazzaville: Industrie - Le Congo ambitionne de faire de la filière ciment un levier de développement

Pour booster son développement économique, le Congo mise aussi sur la filière ciment. Le ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo, a réitéré cette ambition, récemment, au terme de la visite des cimenteries implantées dans les départements du Niari et de la Bouenza, au Sud du Congo.

La descente du ministre Michel Djombo dans les unités de production du Niari et de la Bouenza est la suite d'une mission d'inspection et de prise de contact dans les structures sous tutelle qu'il a amorcée juste après sa nomination, en vue de se faire une idée de ce qui se fait sur le terrain.

En compagnie de ses collaborateurs, le ministre a visité, en premier, le chantier de construction de la cimenterie Tao-Tao, une unité appartenant aux partenaires indiens. Implantée au village Mafounbou, dans le district de Louvakou, près de Dolisie, chef-lieu du département du Niari, cette usine a un taux d'exécution des travaux estimé à 90%. A terme, elle produira dans un premier temps 600 000 tonnes par an.

Ensuite, Michel Djombo s'est rendu à l'usine Forspak, toujours à Louvakou. Tenue par les partenaires chinois et opérationnelle depuis 2013, cette unité de production, elle aussi, fonctionne bien, avec une capacité de production initiale de 300 000 tonnes par an, soit environ 750 tonnes par jour.

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Dans le département de la Bouenza, par contre, la délégation ministérielle a inspecté deux cimenteries. Il s'est agi, en premier, de l'usine Dangote Cement Congo, construite au village Mfila, dans le district de Yamba. Inaugurée en novembre 2017, cette cimenterie a une capacité de production annuelle estimée à 1,5 million de tonnes de ciment. Pourvue des équipements modernes et d'un laboratoire de qualité, Dangoté ciment Congo tourne bien et à plein régime, a constaté Michel Djombo.

Le ministre et sa suite ont clôturé leur ronde à l'usine Sonocc dont l'Etat congolais est coactionnaire avec des investisseurs chinois. Là aussi, les affaires fonctionnent à merveille, à la grande satisfaction du ministre.

A chaque étape, Michel Djombo a eu des échanges avec les responsables des cimenteries. Leurs entrevues avec lui leur a donné de nouvelles orientations visant à développer la filière, afin d'adapter la stratégie nationale à un contexte marqué par une capacité de production supérieure aux besoins du marché local.

Parmi les pistes de solution identifiées, figure le développement des partenariats public-privé. A cet effet, le ministre a réaffirmé sa volonté de fonder l'action publique dans la filière, afin de renforcer la compétitivité de l'industrie cimentière congolaise. Michel Djombo compte soutenir les investissements productifs, développer les exportations et faire de cette filière un levier majeur de la souveraineté industrielle et de la diversification de l'économie nationale.