Congo-Brazzaville: Insécurité à Jacques-Opangault - Les bandits armés refont surface

Après plusieurs mois d'accalmie grâce à la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), l'insécurité revient dans les quartiers périphériques de Brazzaville, notamment à Jacques-Opangault, dans le sixième arrondissement, Talangaï.

Des bandits qui s'étaient échappés des mailles des filets de la DGSP ont repris avec leurs sales besognes, changeant la façon d'opérer. Au moindre son des véhicules de la DGSP, ils s'éloignent tout en s'infiltrant dans la masse. Mardi dernier, près de cinq d'entre eux se sont emparés publiquement des sommes d'argent et des téléphones en pleine journée, sous les yeux impuissants des habitants de Jacques-Opangault.

Ces actes de banditisme à ciel ouvert reprennent avec force dans presque la totalité des quartiers périphériques de Brazzaville. « Que des patrouilles pédestres diurnes et nocturnes doublent d'intensité, car ces koulounas se communiquent très rapidement entre eux quand ils voient des véhicules des agents prendre telle ou telle direction », s'est exprimé un habitant du quartier Ngamakosso, après que les agents de la DGSP venaient de mettre la main, sur l'un des plus célèbres bandits.

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Notons que des parents inciviques continuent de trouver des cachettes à leurs enfants assassins qui commettent des actes odieux, d'où le renforcement des équipes de patrouilles dans des quartiers périphériques non électrifiés.