Congo-Brazzaville: DGSP - Les structures sous tutelle reçoivent leurs étendards

Le directeur général de la sécurité présidentielle, le général Serges Oboa, en compagnie du commandant des forces de police, le général André Fils Obami Itou, a remis, le 31 juillet à Brazzaville, des étendards des grandes structures de la sécurité présidentielle.

La cérémonie est intervenue quelques jours après la présentation officielle de l'étendard de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) elle-même, marquant ainsi une étape supplémentaire dans la reconnaissance des unités qui la composent. À cet effet, quatre formations majeures de la DGSP ont officiellement reçu leurs étendards : le Centre de formation militaire d'Ignié, le Groupement des missions spéciales, la Direction de la protection, et la Direction des forces spéciales.

Dans son allocution, le directeur général, Serges Oboa, a rappelé aux unités récipiendaires qu'elles en sont désormais les dépositaires et qu'elles auront à charge d'en perpétuer l'honneur, la tradition et la conservation. La remise de ces étendards fait partie du renforcement du dispositif de la sécurité présidentielle et de la reconnaissance des unités qui la composent.

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Un défilé militaire auquel ont pris part les différentes unités a ponctué cette manifestation. Par cet événement, la Direction générale de la sécurité présidentielle réaffirme son attachement aux valeurs militaires et à la continuité des traditions qui fondent l'honneur de ses formations, dans le cadre de ses missions de protection des plus hautes autorités de l'État.