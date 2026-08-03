Congo-Brazzaville: Grande foire agricole du Congo - entre innovations et particularités

La deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo (Gfac) se déroulera du 5 au 20 août à Bambou Mingali, dans le département du Djoué-Léfini. Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Paul Valentin Ngobo, qui a visité récemment le site, s'est montré optimiste tout en évoquant quelques innovations.

La cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de la Gfac sera présidée par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Placée sur le thème « Nourrir la nation et honorer la patrie », ce rendez-vous se veut une véritable fête de l'agriculture. Sur le terrain, les ouvriers sont à pied d'oeuvre pour peaufiner les derniers réglages, afin de donner un nouveau visage au site. Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Paul Valentin Ngobo, à l'issue de sa visite, a décliné les particularités de cette deuxième édition ainsi que ses innovations.

« Au niveau des infrastructures, comme vous pouvez le remarquer, par rapport à la première édition qui avait été réalisée un peu en période des pluies, nous avons pris le temps d'améliorer les choses. Nous avons mis des pavés partout, on a du béton et un parking d'un hectare, cela fait 10 000 m², capable de recevoir beaucoup de véhicules. Il y a aussi des pavés au niveau de la devanture, c'est quand même énorme. Vous avez un circuit d'eau, des fontaines que nous avons installées et nous sommes en train de refaire l'électricité », a expliqué le ministre.

Une autre particularité concerne les pavillons. Les organisateurs ont jugé bon de créer un espace détente pour permettre aux parents d'accompagner leurs enfants à la foire qui se tient pendant les vacances. Il est également prévu un pavillon du marché de l'agriculteur pour permettre aux éleveurs ou agriculteurs qui ne représentent pas leur département de pouvoir écouler leurs produits. Les visiteurs auront aussi l'occasion de découvrir un espace réservé à la recherche, à la formation et aux métiers liés à l'agriculture. « L'autre particularité concerne le thème de cette foire : "Nourrir la nation, honorer la patrie".

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Nous avons choisi ce thème sur instruction du président de la République, qui a voulu que la foire fasse désormais partie des festivités du 15 août. Nous avons tenu compte à la fois de la définition du contenu et des programmes. Désormais, du 5 au 20 août de chaque année, c'est la période où se tient la Grande foire agricole du Congo, au même titre que nous avons le Semi-marathon international de Brazzaville », a poursuivi Paul Valentin Ngobo, annonçant la tenue prochaine d'un salon de l'agriculture en partenariat avec la Chine et d'autres pays africains.

Des délégations étrangères attendues

Véritable vitrine du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, la deuxième édition de la Gfac prévoit l'organisation des journées départementales au cours desquelles il sera présenté des opportunités et spécificités agricoles de chaque département. Il est également prévu la tenue d'une émulation saine entre les différents départements du pays pour dénicher le grand champion de la souveraineté alimentaire ainsi que celle de l'académie de l'entrepreneuriat agricole qui concerne les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Les débats porteront sur des thématiques d'une grande pertinence et l'augmentation du nombre de pavillons qui sont passés de treize à seize.

« Il y a également ce que nous appelons par Académie de l'entrepreneuriat agricole. Nous avons un projet au niveau du ministère qui s'appelle Paje: Projet agriculture, jeune entrepreneuriat. Il met à disposition une somme de 100 millions FCFA qui sera partagée par des jeunes femmes comme hommes qui auront présenté les meilleurs projets d'affaires. Au bout d'une formation de quatorze jours réalisée par le ministère de l'Agriculture, quelques jeunes vont bénéficier d'un appui d'amorçage pour leur projet », a indiqué le ministre.

Se réjouissant du fait que la Gfac commence à attirer quelques délégations étrangères, notamment des ministres de l'Agriculture d'autres pays africains et latino-américains, Paul Valentin Ngobo a invité la population à se rendre à la foire pour acheter les produits qui seront vendus à bon prix. Comme lors de la première édition, le gouvernement mettra gratuitement des moyens de transport à la disposition des usagers. Notons que, conformément au décret n° 2026-70 du 4 février 2026, la Gfac a pour objectifs, entre autres, de contribuer à la promotion du potentiel de la production agricole, animale et halieutique nationale ; promouvoir les produits du territoire congolais ainsi que les équipements, services et technologies agricoles innovants; valoriser le savoir-faire des producteurs, des transformateurs et des innovateurs locaux; concourir à la diffusion des techniques modernes de production et à l'amélioration de l'accès à la mécanisation agricole.