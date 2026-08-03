Angola: Le gouvernement réitère son engagement en faveur des politiques d'autonomisation des femmes à Moxico

Luena — Le gouvernement provincial de Moxico a réaffirmé, ce vendredi à Luena, son engagement à renforcer les politiques publiques visant l'autonomisation des femmes par le biais d'une coordination entre les différents secteurs sociaux.

Cette assurance a été donnée par le vice-gouverneur de Moxico chargé des services techniques et des infrastructures, Wilson Augusto, lors de la cérémonie provinciale de clôture des célébrations de la Journée de la femme africaine, le 31 juillet.

Selon le responsable, l'intégration entre les différents secteurs est cruciale pour relever les défis auxquels les femmes sont confrontées, étant donné que ces difficultés sont interconnectées et nécessitent des solutions coordonnées.

À cette occasion, Wilson Augusto a soutenu que le développement durable repose sur la valorisation des femmes et sur la garantie d'un meilleur accès au savoir, aux moyens de production, au financement, à la technologie et aux espaces de prise de décision.

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Le responsable a également souligné que le thème « L'action des femmes pour un assainissement sûr, des communautés pacifiques et de meilleures conditions de vie » reflète le rôle central que jouent les femmes dans la promotion de la santé publique, de la stabilité sociale et du développement économique communautaire.

Pour la directrice du Bureau provincial de l'Action sociale, de la Famille et de l'Égalité des genres du Moxico, Daimara António, cet événement constitue une occasion de partager des expériences, de renforcer les partenariats et de réaffirmer l'engagement collectif en faveur de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et du développement communautaire.

La Journée de la femme africaine se commémore chaque année le 31 juillet depuis 1962, date établie lors de la Conférence des femmes africaines à Dar-es-Salaam, en Tanzanie.