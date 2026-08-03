Angola: Sports adaptés - Un entraîneur turc prend les rênes de l'équipe angolaise de football

Luanda — L'entraîneur turc Mehmet Kiskaç est le nouveau sélectionneur de l'équipe de football adapté de l'Angola, qui participera à la Coupe du monde au Mexique du 12 au 23 novembre, a appris l'ANGOP vendredi auprès du Comité paralympique angolais (CPA).

Le nouvel entraîneur succède à l'Angolais Augusto Baptista « Chieto », qui a mené le pays au triomphe lors de la Coupe du monde 2018 au Mexique ainsi qu'au titre continental en 2019, remporté à domicile dans la province de Benguela.

C'est la première fois que l'Angola nomme un entraîneur étranger à la tête de cette équipe championne d'Afrique 2019.