Angola: Sports adaptés - Un entraîneur turc prend les rênes de l'équipe angolaise de football

31 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'entraîneur turc Mehmet Kiskaç est le nouveau sélectionneur de l'équipe de football adapté de l'Angola, qui participera à la Coupe du monde au Mexique du 12 au 23 novembre, a appris l'ANGOP vendredi auprès du Comité paralympique angolais (CPA).

Le nouvel entraîneur succède à l'Angolais Augusto Baptista « Chieto », qui a mené le pays au triomphe lors de la Coupe du monde 2018 au Mexique ainsi qu'au titre continental en 2019, remporté à domicile dans la province de Benguela.

C'est la première fois que l'Angola nomme un entraîneur étranger à la tête de cette équipe championne d'Afrique 2019.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.