Afrique Australe: L'intégration du Kwanza à la SADC renforce la position financière de l'Angola en Afrique australe

Luanda — L'intégration de la monnaie angolaise (le Kwanza) dans le système de paiement d'Afrique australe renforce la position du pays dans le processus d'intégration financière et régionale, ainsi que la consolidation du commerce transfrontalier, a déclaré ce vendredi à Luanda le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias.

Le responsable s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée à l'intégration du Kwanza au Système de règlement brut en temps réel de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC-RTGS).

À cette occasion, il a souligné que cette avancée, officialisée le 27 du mois en cours, permettra des opérations plus sûres, efficaces, rapides et à moindre coût entre les pays membres.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Angola a expliqué qu'avec l'entrée de la monnaie nationale dans le système de règlement brut en temps réel de la SADC, la BNA réaffirme son engagement en faveur de la modernisation des systèmes de paiement, de la stabilité financière et de la promotion de solutions soutenant le commerce, l'investissement et le développement économique du pays.

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« L'intégration du Kwanza comme monnaie de règlement au sein du SADC-RTGS représente une réussite particulièrement importante pour l'Angola, car il s'agit de la deuxième monnaie, après le rand sud-africain, à franchir cette étape », a-t-il déclaré.

Manuel Tiago Dias espère que cette étape historique offrira de meilleures opportunités commerciales aux entreprises angolaises pour exporter des biens et des services vers les économies des autres pays.

Il a réaffirmé l'engagement de la BNA à promouvoir des solutions de paiement innovantes, à faciliter le commerce régional et à renforcer la coopération financière entre les pays membres de la SADC.

Le gouverneur de la BNA a également souligné que la monnaie nationale demeure stable, sans dévaluation depuis 2024, grâce à divers facteurs macroéconomiques, notamment l'augmentation de l'offre intérieure de biens et de services et un contrôle plus strict de la liquidité en circulation dans l'économie.

Le SADC-RTGS est un système régional de règlement brut en temps réel qui permet le traitement des paiements transfrontaliers entre les pays de la région d'Afrique australe.

Il vise à garantir des paiements sécurisés, efficaces et à faible coût entre les pays de la SADC sur une plateforme unique, sans recourir à des monnaies de pays non membres ni à des banques correspondantes.

