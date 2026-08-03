Afrique Australe: La BNA écarte tout impact sur les réserves nettes lié à l'intégration du Kwanza à la SADC

Luanda — La directrice du Département des systèmes de paiement de la Banque nationale d'Angola (BNA), Cristina Caniço, a écarté vendredi à Luanda l'éventualité que l'intégration du Kwanza au système de règlement brut en temps réel de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC-RTGS) affecte les réserves internationales nettes du pays.

Selon la responsable, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée à l'intégration de la monnaie angolaise au système de la SADC, ce risque est inexistant car les paiements transfrontaliers seront réglés par le transfert de la propriété des fonds entre les participants.

Cette étape historique, a-t-elle expliqué, « n'implique pas le transfert physique du Kwanza vers d'autres pays ».

« L'intégration de la monnaie angolaise au système SADC-RTGS ne constitue pas une menace pour les réserves internationales nettes. Au contraire, en stimulant la demande régionale pour la monnaie nationale et en réduisant la dépendance à l'égard de monnaies intermédiaires, elle pourrait contribuer à une utilisation plus efficace des ressources pour renforcer les réserves en devises étrangères », a-t-elle ajouté.

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La directrice a également précisé que les clients des banques commerciales souhaitant effectuer des transactions transféreraient simplement des fonds au sein du système SADC-RTGS, sans avoir recours à d'autres monnaies.

Cristina Caniço a souligné que, tout au long de ce processus, le Kwanza, en tant que monnaie physique, resterait en Angola.

La directrice a également souligné que le système SADC-RTGS n'est pas directement accessible aux clients, les transactions étant effectuées par l'intermédiaire des banques.

Pour régler une facture relative à des biens ou services acquis dans un pays de la SADC, a-t-elle expliqué, le client doit se rendre à sa banque, présenter les coordonnées de la transaction du fournisseur et demander l'exécution du paiement.

Elle a par ailleurs indiqué que l'Angola participe au système par l'intermédiaire de cinq banques commerciales : Banco Angolano de Investimentos (BAI), Banco de Crédito do Sul (BCS), Banco de Negócios Internacional (BNI), Banco Yetu et Banco Internacional de Crédito (BIC).

L'Angola a officiellement intégré sa monnaie nationale au système de paiement SADC-RTGS le 27 juillet 2026.

Le SADC-RTGS est un système régional de règlement brut en temps réel qui traite les paiements transfrontaliers entre les participants de la région d'Afrique australe. Il vise à garantir des paiements sécurisés et efficaces entre les pays membres de la communauté sur une plateforme unique, sans recourir à des monnaies de pays non membres ni au système de banques correspondantes. AMC/QCB/LUZ