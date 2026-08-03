Angola: Sports adaptés - Annonce de l'équipe nationale de football pour amputés

Luanda — L'équipe nationale de football pour amputés d'Angola a été dévoilée ce vendredi à Luanda, en vue de sa participation au championnat du monde de la discipline, qui se tiendra du 12 au 23 novembre à San Juan de Lagos, au Mexique.
Selon un communiqué du Comité paralympique angolais (CPA) envoyé à l'ANGOP, la délégation est dirigée par le coordinateur général António da Luz, assisté de Sapalo Muakassanje, José Manuel (directeur technique) et Sabino Joaquim (conseiller).
L'encadrement comprend également le nouvel entraîneur principal, le Turc Mehmet Kiskaç, assisté d'Eren Yldirim, Luís Manuel, Hélder Gomes (entraîneur des gardiens), Antoninho Balaca (médecin), José Gavião (kinésithérapeute) et Nelson Januário (responsable du matériel).
Voici les joueurs appelés:
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Gardiens de but: Jesus Mateus (1º Junho de Luanda), Sebastião Canjuca (Misto do Huambo), Ambrósio China (Misto de Benguela), Venâncio José (Misto de Malanje) e Januário Venâncio (Misto da Huíla).
Défenseurs: Xavier Manuel (Misto de Benguela), Francisco Amaro (Sakarya de Turquie), Adérito Junza (Pendik Belediyesi de Turquie), Jeremias Augusto (Misto do Huambo) et Daniel Adelino (Misto do Cuanza Norte).
Milieux de terrain: Marcos Dias (Pendique de Turquie), Fernando Tchowa (Malataya de Turquie), António Cambenge (Misto do Huambo), José Ambrósio (Misto de Malanje), Marcelino Alfredo (Bagcilar de Turquie), Domingos Mateus, Armindo Félix (1 de Julho de Uíge) et Jesus Morais (Yeditepe d'Istambul).
Attaquants: Pedro Vicente (Misto de Benguela), Alberto Epomba (Bagcilar de Turquie), Catarino de Carvalho (Pendik Belediyesi de Turquie), Lucas Fungula (Trabzonsport de Turquie), Samuel Ndembo (1 de Julho d'Uíge), Manuel da Costa, José Candeeiro (Misto do Huambo), Francisco João (Matalaya de Turquie) et Sandro do Rosário (1º Junho B de Luanda).