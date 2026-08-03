Angola: Handball - L'Angola en quête de victoire au Championnat du monde des cadettes

Luanda — L'Angola affronte ce samedi le Brésil avec l'objectif de décrocher sa première victoire lors de la troisième et dernière journée du groupe G du Championnat du monde de handball féminin (catégorie cadettes), qui se déroule en Roumanie.

Pour ce match prévu au gymnase Traian à 09h45 (11h45 heure locale), l'équipe angolaise vise un succès indispensable après ses défaites initiales contre le Japon (19-39) mercredi et la Slovaquie (11-33) jeudi.

L'équipe du Brésil, elle aussi en quête d'une première victoire dans le tournoi, a également été battue par la Slovaquie (25-32) et le Japon (27-31).

Au classement, l'Angola occupe la quatrième place -- le Brésil étant troisième -- et aucune des deux équipes n'a inscrit le moindre point ; elles n'ont pratiquement plus aucune chance d'accéder à la deuxième phase de cette compétition réunissant 32 équipes.

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La Slovaquie est en tête du groupe avec quatre points, à égalité avec le Japon, deuxième.

Les deux meilleures équipes de chacun des huit groupes se qualifient pour les huitièmes de finale, tandis que les autres disputeront les places 17 à 32 dans le cadre de la « Coupe du Président ».

En 2024, en Chine, l'Angola avait terminé à la 26e place sur 32 participants.