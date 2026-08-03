Sénégal: Afrobasket U18 - Remise du drapeau aux équipes nationales les Lionceaux et Lioncelles prêts pour la bataille

1 Août 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

À quelques jours du coup d'envoi de l'AfroBasket U18, les sélections nationales masculine et féminine du Sénégal ont officiellement reçu, hier, vendredi 31 juillet 2026, le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Djirèye Clotilde Coly. La cérémonie s'est déroulée au stade Léopold Sédar Senghor, en présence des autorités sportives et des membres de la Fédération sénégalaise de basketball.

Un moment symbolique, marqué par un message de confiance et d'engagement avant le départ des deux délégations pour la Côte d'Ivoire, où se dérouleront les compétitions du 5 au 16 août. Au nom des deux sélections, le capitaine des Lionceaux, Aminta Fall, a pris la parole pour rassurer les autorités et le peuple sénégalais sur la détermination des joueurs et joueuses.

« Nous nous battrons corps et âme afin de représenter dignement le Sénégal », a-t-il déclaré, promettant un engagement total tout au long de la compétition. Prenant la parole à son tour, la ministre Djirèye Clotilde Coly a réaffirmé le soutien de l'État aux deux équipes. Elle a encouragé les Lionceaux et les Lioncelles à défendre avec fierté les couleurs nationales et à donner le meilleur d'eux-mêmes durant le tournoi. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Babacar Ndiaye, a lui aussi adressé un message de motivation aux deux sélections. Il les a exhortées à défendre avec honneur le drapeau national et à aller le plus loin possible dans la compétition.

Les deux délégations s'envoleront demain dimanche pour Abidjan. Avant leur entrée en lice, chacune disputera un match amical afin de peaufiner sa préparation avant le début de l'AfroBasket. Pour rappel, le tirage au sort des tournois masculin et féminin n'a pas encore été effectué. La FIBA attend encore l'issue du tournoi qualificatif de la zone Maghreb avant de finaliser les groupes des deux compétitions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.