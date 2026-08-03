Sénégal: Afrobasket U18 - Remise du drapeau aux équipes nationales les Lionceaux et Lioncelles prêts pour la bataille

À quelques jours du coup d'envoi de l'AfroBasket U18, les sélections nationales masculine et féminine du Sénégal ont officiellement reçu, hier, vendredi 31 juillet 2026, le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Djirèye Clotilde Coly. La cérémonie s'est déroulée au stade Léopold Sédar Senghor, en présence des autorités sportives et des membres de la Fédération sénégalaise de basketball.

Un moment symbolique, marqué par un message de confiance et d'engagement avant le départ des deux délégations pour la Côte d'Ivoire, où se dérouleront les compétitions du 5 au 16 août. Au nom des deux sélections, le capitaine des Lionceaux, Aminta Fall, a pris la parole pour rassurer les autorités et le peuple sénégalais sur la détermination des joueurs et joueuses.

« Nous nous battrons corps et âme afin de représenter dignement le Sénégal », a-t-il déclaré, promettant un engagement total tout au long de la compétition. Prenant la parole à son tour, la ministre Djirèye Clotilde Coly a réaffirmé le soutien de l'État aux deux équipes. Elle a encouragé les Lionceaux et les Lioncelles à défendre avec fierté les couleurs nationales et à donner le meilleur d'eux-mêmes durant le tournoi. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Babacar Ndiaye, a lui aussi adressé un message de motivation aux deux sélections. Il les a exhortées à défendre avec honneur le drapeau national et à aller le plus loin possible dans la compétition.

Les deux délégations s'envoleront demain dimanche pour Abidjan. Avant leur entrée en lice, chacune disputera un match amical afin de peaufiner sa préparation avant le début de l'AfroBasket. Pour rappel, le tirage au sort des tournois masculin et féminin n'a pas encore été effectué. La FIBA attend encore l'issue du tournoi qualificatif de la zone Maghreb avant de finaliser les groupes des deux compétitions.

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