Sénégal: Coupe de la Confédération CAF - L'AJEL de Rufisque conteste la décision de la FSF et annonce des recours

L'AJEL de Rufisque ne compte pas en rester là. Quelques heures après la publication par la Fédération sénégalaise de football (FSF) de la liste des clubs qui représenteront le Sénégal dans les compétitions interclubs de la CAF en 2026-2027, le club rufisquois a publié un communiqué officiel dans lequel il exprime son incompréhension et annonce son intention d'exercer des recours.

Dans son communiqué, l'AJEL affirme n'avoir reçu, à ce jour, « aucune notification officielle » concernant la décision de la FSF de désigner Diambars FC comme représentant du Sénégal en Coupe de la Confédération. Le club indique avoir pourtant sollicité la Fédération afin d'obtenir la décision officielle ainsi que « les motifs de droit et de fait qui la fondent ».

Le vice-champion du Sénégal rappelle qu'à la date limite du dépôt des dossiers de licence CAF, fixée au 30 juin 2026, il était, selon lui, le seul club candidat à la Coupe de la Confédération à avoir régulièrement déposé son dossier de demande de licence. L'AJEL ajoute que cette situation avait été confirmée lors de la réunion du Comité exécutif de la FSF du 11 juillet 2026, au cours de laquelle il aurait été acté que le club était le seul à avoir engagé la procédure d'obtention de la Licence CAF.

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Le club souligne également que c'est sur cette base qu'il a poursuivi les démarches administratives, sportives, logistiques et financières exigées par la CAF, tout en réalisant des investissements pour répondre aux critères de l'instance continentale.

Face à l'annonce de la désignation d'un autre représentant, l'AJEL estime que cette décision, intervenue sans notification officielle ni explication, « suscite une profonde incompréhension et soulève de sérieuses interrogations quant au respect des procédures et des principes de transparence ».

Tout en réaffirmant son attachement au respect des règlements et à l'égalité de traitement entre les clubs, l'AJEL de Rufisque annonce qu'elle se réserve le droit d'engager « toutes les voies de recours prévues par les règlements de la Fédération sénégalaise de football, de la CAF et de la FIFA » afin de défendre ses intérêts. Le club précise enfin qu'il informera l'opinion publique des suites qui seront données à ce dossier