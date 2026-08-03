Ile Maurice: L'époux de la «junior minister» Véronique Leu-Govind arrêté

1 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

L'enquête ouverte à La Réunion après la saisie de près de 100 kilos de zamal destinés, selon les premiers éléments recueillis par les autorités réunionnaises, à rejoindre Maurice par voie maritime, connaît désormais des prolongements sur le territoire mauricien.

Certains éléments communiqués aux enquêteurs auraient conduit les services antidrogue mauriciens à s'intéresser à plusieurs contacts potentiels dans l'île. C'est dans ce contexte que des officiers de l'ADSU de Rose-Hill ont procédé hier à une perquisition au domicile de Gulshan Govind, 42 ans, époux de la junior minister Véronique Leu-Govind, à Case-Noyale. Il a été arrêté pour les besoins de l'enquête. Lors de la fouille de sa résidence, les enquêteurs ont découvert de la méthadone ainsi que quatre plants de cannabis. Ces éléments font désormais l'objet d'analyses et de vérifications dans le cadre des investigations en cours.

Cette intervention s'inscrit dans le sillage de l'opération menée dimanche à Bras-Panon, sur la côte Est de La Réunion, où une dizaine de sacs contenant près d'une centaine de kilos de zamal avaient été retrouvés à proximité du rivage. Deux suspects avaient alors été interpellés, tandis qu'une embarcation aperçue dans la zone avait réussi à prendre le large avant d'être interceptée.

Les enquêteurs mauriciens et réunionnais cherchent désormais à déterminer si des connexions existent entre les personnes impliquées de part et d'autre du bras de mer séparant les deux îles. L'interrogatoire de Gulshan Govind se poursuivait hier soir.

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