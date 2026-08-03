Afrique: La géopolitique humaine

Pendant longtemps, la géopolitique s'est racontée comme une affaire de grandes puissances. Washington, D. C., contre Beijing, ou New York versus Shanghai. Moscou contre l'OTAN. Porte-avions, missiles, détroits, terres rares et intelligence artificielle.

Les cartes semblaient appartenir aux géants. C'était oublier une évidence : les empires ne se battent jamais pour des territoires sans importance. Les Chagos sont précisément la démonstration inverse. Si un archipel de quelques dizaines d'îles perdues dans l'océan Indien mobilise depuis un demi-siècle les États-Unis, le Royaume-Uni, les Nations unies, la Cour internationale de justice et aujourd'hui l'ensemble des puissances régionales, c'est qu'il est tout sauf périphérique. Les marges sont devenues le centre.

La géopolitique n'est pas seulement l'étude des rapports de force. C'est l'étude des rivalités de pouvoir inscrites dans un territoire. La géographie ne disparaît jamais. Elle change simplement de valeur stratégique. Les Chagos en sont une parfaite illustration. Pendant des décennies, les Britanniques ont présenté Diego Garcia comme une nécessité militaire. Les Américains comme une garantie de stabilité. Maurice, elle, parlait de souveraineté. Les Chagossiens parlaient de leur droit au retour. Quatre récits. Un seul territoire.

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Le véritable enjeu n'a jamais été seulement juridique. Il est géopolitique. Parce que Diego Garcia contrôle l'un des espaces les plus sensibles du globe : les routes reliant le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Dans un monde où les détroits, les câbles sous-marins, les ports et les bases militaires redeviennent des actifs stratégiques, aucune puissance ne renonce spontanément à un tel avantage. Dans sa dernière édition, le magazine spécialisé Sciences Humaines rappelle que les mers, les détroits et les espaces maritimes sont redevenus les véritables artères de la mondialisation.

C'est pourquoi la victoire mauricienne n'a jamais consisté à vaincre militairement deux superpuissances. Elle a consisté à changer le terrain du combat. Lorsque Maurice a quitté le rapport de force pour le droit international, elle a déplacé la partie. Là où Londres disposait d'une flotte, Port-Louis disposait d'arguments. Là où Washington parlait sécurité, Maurice parlait décolonisation. Là où les puissances invoquaient l'histoire militaire, un petit État invoquait le droit. David avait cessé d'essayer de devenir Goliath.

Cette intuition était juste avant même les avis de la Cour internationale de justice et la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle l'est encore davantage aujourd'hui. Le monde est désormais multipolaire. Les États-Unis restent puissants, mais ils ne dictent plus seuls les règles. La Chine monte. L'Inde affirme son autonomie. Les puissances moyennes jouent sur plusieurs tableaux. Les pays du Sud refusent de choisir un camp unique. Dans cet environnement, un petit État dispose paradoxalement d'une marge de manoeuvre plus grande qu'à l'époque de la guerre froide. Non parce qu'il est devenu plus fort. Mais parce que les grands sont devenus plus dépendants les uns des autres.

La rivalité sino-américaine, par exemple, n'est pas une opposition entre deux blocs hermétiques. Elle est une compétition entre deux économies profondément interdépendantes. Les chaînes d'approvisionnement, les technologies critiques, les minerais rares et les routes maritimes créent une vulnérabilité réciproque. Les Chagos s'inscrivent exactement dans cette nouvelle géographie des dépendances.

Mais une autre leçon du cahier mérite d'être méditée. La géopolitique est souvent présentée comme une science froide alors qu'elle est profondément traversée par les émotions : humiliation, vengeance, ressentiment, fierté, mémoire. Comprendre le monde suppose de comprendre les passions autant que les intérêts. C'est peut-être là que se trouve la plus grande erreur des analyses purement stratégiques sur les Chagos.

Elles oublient les êtres humains. Diego Garcia n'est pas seulement une base. C'est aussi un exil. La souveraineté n'est pas uniquement une ligne sur une carte. C'est une blessure historique laissée ouverte depuis 1965. Un peuple déplacé ne mesure pas son histoire en kilomètres carrés mais en générations perdues. La géopolitique devient alors profondément humaine. Elle cesse d'être une affaire d'États pour devenir une affaire de mémoire. Il y a aussi une autre transformation majeure : la brutalisation du monde. Les rapports de force reviennent, le droit est contesté, la puissance militaire retrouve sa centralité et les émotions alimentent les politiques étrangères.

Ce diagnostic serait incomplet si l'on oubliait le mouvement inverse. Jamais le droit international n'a autant compté dans la légitimité politique. Les grandes puissances peuvent ignorer certaines décisions judiciaires. Elles ne peuvent plus empêcher qu'elles deviennent des références morales et diplomatiques. Elles gagnent parfois sur le terrain. Elles perdent progressivement la bataille du récit.

Les Chagos illustrent précisément cette évolution. Pendant 50 ans, Maurice ne disposait pratiquement d'aucun levier de puissance classique. Aujourd'hui, elle possède quelque chose de plus difficile à obtenir : la légitimité. Dans le monde qui vient, ce capital sera souvent plus précieux qu'un porte-avions. La véritable révolution géopolitique n'est peut-être donc pas la montée de la Chine ou le retour des empires. Elle réside dans le fait que les petits États disposent désormais d'instruments que leurs prédécesseurs n'avaient pas : le droit international, les juridictions internationales, l'opinion mondiale, les coalitions du Sud global et une diplomatie capable de transformer une cause nationale en principe universel.

C'est exactement ce qu'a réussi Maurice. L'histoire des Chagos n'est donc pas seulement celle d'un territoire retrouvé. C'est celle d'un monde qui change. Un monde où la géographie reste décisive, mais où la force ne suffit plus à fabriquer la légitimité. Un monde où les cartes comptent toujours, mais où les récits comptent davantage. Et où, parfois, David ne gagne pas parce qu'il devient plus fort que Goliath. Il gagne parce qu'il comprend avant lui que les règles du jeu ont changé.

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À l'heure où les Chagos reviennent au coeur de la géopolitique mondiale, Chagos-La Haye, l'Odyssée d'un peuple rappelle une vérité essentielle : derrière les traités, les bases militaires et les décisions des grandes puissances, il y a des vies. En soutenant ce documentaire de Selven Naidu, La Sentinelle fait le choix de préserver une mémoire humaine que l'histoire officielle a trop souvent reléguée au second plan. Parce que la souveraineté ne se mesure pas seulement en kilomètres carrés ou en accords diplomatiques, mais aussi dans la reconnaissance d'un peuple, de son exil et de sa dignité retrouvée.