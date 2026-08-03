Ile Maurice: Haniff Peerun salue le «courage politique» de Sydney Pierre

Le président du Mauritius Labour Congress (MLC), Haniff Peerun, a salué la décision du député Sydney Pierre d'avoir voté contre son propre camp lors des débats sur la réforme des pensions. Dans une déclaration, il estime que ce vote constitue un «acte de courage politique» et une preuve de cohérence entre les convictions affichées et les actes posés au Parlement.

Selon Haniff Peerun, Sydney Pierre ne s'est pas contenté d'exprimer une divergence d'opinion. Il considère que le député a marqué «une rupture claire» avec une réforme des pensions qui continue de susciter une vive contestation. Dans un contexte où la discipline partisane prévaut souvent, il affirme que l'élu a choisi de suivre sa conscience plutôt que la ligne de son parti.

Le président du MLC s'interroge, en revanche, sur l'attitude des autres parlementaires de l'Alliance du Changement. Il rappelle que plusieurs d'entre eux avaient publiquement reconnu les difficultés auxquelles la population est confrontée et annoncé des gestes de solidarité, notamment en évoquant une contribution prélevée sur une partie de leurs salaires. À ses yeux, ces engagements sont restés lettre morte, laissant place au silence.

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Haniff Peerun estime que l'histoire retiendra le choix de Sydney Pierre comme celui d'un parlementaire ayant privilégié ses principes à la discipline politique. Il soutient que ce vote illustre un sens des responsabilités envers les électeurs.

Le MLC réaffirme, par ailleurs, son soutien à la Platform Komun Syndikal et assure qu'il poursuivra sa mobilisation contre la réforme des pensions. Haniff Peerun affirme que le mouvement entend maintenir la pression, tant sur le terrain que dans l'espace public, afin de poursuivre la sensibilisation de la population. Il conclut en estimant que les citoyens auront le dernier mot sur l'action du gouvernement lors des prochaines échéances électorales.