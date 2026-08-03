Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar vise le Top 5 au classement général

Après avoir marqué de son empreinte l'édition 2025, Kimberley Le Court-Pienaar s'apprête à retrouver les routes du Tour de France Femmes avec des ambitions tout aussi élevées.

À partir d'aujourd'hui, la double championne de Maurice 2026 sera l'un des principaux visages de la cinquième édition de la Grande Boucle féminine, qui s'élancera de Lausanne, en Suisse, pour rejoindre Nice neuf étapes plus tard au terme d'un parcours record de 1 175 kilomètres.

Le Tour de France Femmes 2026 s'annonce comme l'un des plus exigeants depuis la relance de l'épreuve. Avec près de 18 800 mètres de dénivelé positif, un contre-lamontre individuel, une arrivée inédite au sommet du mythique mont Ventoux - si elle n'est pas détournée en raison du risque d'incendie - et un final spectaculaire sur les routes niçoises, les prétendantes au maillot jaune devront faire preuve de régularité et de polyvalence durant les neuf jours de course.

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Pour Kimberley Le Court-Pienaar, ce rendez-vous revêt une saveur particulière. L'an dernier, pour seulement sa deuxième participation, la Mauricienne avait conquis le coeur des passionnés en réalisant un Tour exceptionnel. Après deux podiums lors des premières étapes, elle avait décroché à Guéret la toute première victoire d'étape de sa carrière sur le Tour de France Femmes avant de porter le prestigieux maillot jaune pendant quatre jours. Une campagne mémorable qui l'avait définitivement installée parmi les meilleures coureuses du peloton mondial.

Forte de cette expérience, la pensionnaire d'AG Insurance-Soudal Team abordera cette nouvelle édition avec davantage de confiance et une équipe construite autour d'elle. Elle partagera le leadership avec la Belge Justine Ghekiere, meilleure grimpeuse du Tour en 2024, tandis que la Slovène Urska Zigart effectue son retour à la compétition après sa lourde chute sur le Tour de Suisse. L'effectif est complété par la sprinteuse belge Shari Bossuyt, victorieuse d'une étape de la Vuelta Femenina cette saison, les Italiennes Letizia Borghesi et Lore De Schepper, ainsi que l'Espagnole Mireia Benito, double championne d'Espagne sur route et de contre-la-montre.

La Mauricienne ne cache d'ailleurs pas ses ambitions avant le grand départ. «J'ai manqué beaucoup de courses et d'opportunités plus tôt dans la saison, alors j'aborde ce Tour avec encore plus de faim. En tant qu'équipe, nous avons acquis de l'expérience, nous avons énormé- ment progressé et nous sommes bien mieux préparées que nous ne l'étions il y a un an. Notre premier objectif est de remporter des étapes. Ensuite, nous voulons obtenir le meilleur classement général possible, avec une place dans le top 5 comme objectif. Tout ce qui viendra au-delà sera du bonus», a-t-elle déclaré. Précisons que la formation belge a effectué sa préparation finale à travers un stage en altitude à Tignes pendant trois semaines.

Si Kimberley Le CourtPienaar nourrit de légitimes ambitions, la concurrence s'annonce particulièrement relevée. La Néerlandaise Demi Vollering arrive avec le statut de grande favorite. La leader de FDJ United-Suez réalise une saison impressionnante, couronnée notamment par son succès sur le Giro, et possède un palmarès exceptionnel sur les courses à étapes avec des victoires sur le Tour de France 2023, les Vuelta 2024 et 2025 et donc le Giro 2026.

La Française Pauline Ferrand-Prévot, tenante du titre sous les couleurs de Visma-Lease a Bike, tentera de conserver sa couronne grâce à sa polyvalence et ses qualités en montagne. Parmi les autres prétendantes figurent également l'expérimentée Anna van der Breggen (SD WorxProtime), de retour au plus haut niveau, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon//SRAM Zondacrypto) et l'Italienne Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), toutes capables de jouer les premiers rôles jusqu'à Nice.

Avec 154 coureuses réparties dans 22 équipes au départ de Lausanne, cette édition promet une lutte intense pour le maillot jaune. Et si Demi Vollering apparaît comme la femme à battre, Kimberley Le Court-Pienaar possède désormais le statut et les références pour viser bien plus qu'un simple rôle d'outsider. Après avoir écrit l'une des plus belles histoires du Tour l'an dernier, la Mauricienne entend bien poursuivre son ascension parmi l'élite mondiale.