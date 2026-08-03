Ile Maurice: Dr Bhavish Jugurnath nommé CEO

1 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Le conseil d'administration du Mauritius Institute of Professional Accountants (MIPA) a annoncé la nomination du Dr Bhavish Jugurnath au poste de Chief Executive **Officer (CEO). Il prendra officiellement ses fonctions le lundi 3 août 2026, succédant à Kamal Raj Sadien, qui occupait ce poste depuis juin 2023.

Le MIPA souligne que le Dr Bhavish Jugurnath compte plus de 26 ans d'expérience dans le secteur des services financiers internationaux. Au cours de sa carrière, il a participé à des projets de conseil en Australie, en Europe, en Inde et aux États-Unis, tout en intervenant sur plusieurs dossiers d'envergure à Maurice. Son parcours l'a notamment amené à accompagner de grands fonds d'investissement, des sociétés d'investissement et des banques, avec un intérêt particulier pour l'inclusion, la diversité et l'innovation.

Sur le plan académique, le nouveau CEO est titulaire d'un doctorat en économie et en finance, avec une spécialisation en fiscalité internationale et en investissement direct étranger. Il est également F**ellow de l'Association of Chartered **Certified **Accountants (FCCA) du Royaume-Uni. Il est titulaire d'un Master en finance, d'un Bachelor en économie et en finance ainsi que d'un diplôme en banque et en finance. Il est, en outre, Fellow du Mauritius Institute of Directors (MIoD).

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Le MIPA met également en avant son expertise dans les technologies émergentes. Le Dr Bhavish Jugurnath est titulaire d'un diplôme en blockchain et d'un certificat en innovation numérique délivré par l'Association of Chartered **Certified **Accountants **(ACCA). Il possède également une expertise dans les domaines de la fintech, de la blockchain, de la robotique et de l'intelligence artificielle.

À travers cette nomination, l'institut entend s'appuyer sur un dirigeant alliant une solide expérience internationale, des compétences techniques pointues et une vision tournée vers l'innovation afin d'accompagner le développement de la profession comptable à Maurice.

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