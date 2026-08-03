Gabon: Le Conseil National Climat poursuit le renforcement des partenariats stratégiques contribuant à l'accélération des efforts nationaux en matière d'action climatique

Le 28 juillet 2026, le Secrétaire Permanent du Conseil National Climat (CNC), M. Fabrice Augan Ntchango, a conduit une délégation en séance de travail avec Syrielle Sende Etali Directeur Général de l'Agence Gabonaise pour le Développement de l'Économie Verte (AGADEV).

Cet échange marque une étape significative dans l'approfondissement de la collaboration entre les deux institutions, articulée autour de priorités majeures : le processus de certification ART, l'actualisation de la Stratégie REDD+ et du Niveau de Référence des Forêts menés conjointement par le Conseil National Climat (CNC) et l'AGADEV dans le cadre du projet de Préparation phase 1 du Green Climate Fund (GCF) avec l'appui de la FAO, le projet BIOFIN et notamment les activités en lien avec l'article 6 et le MRV.

Les discussions ont abouti à l'identification de plusieurs pistes de coopération concrètes, avec un objectif partagé : oeuvrer pour l'action climatique et le développement durable du Gabon, ainsi que la mobilisation de financements climatiques.

Le CNC a salué l'AGADEV pour son rôle moteur dans la valorisation du capital naturel gabonais et a réaffirmé sa volonté de tisser des partenariats solides, reposant sur la confiance, l'innovation et la recherche de retombées durables pour les populations et pour le climat.