Gabon: Gestion des déchets dans le grand Libreville - Le comite technique accélère la fermeture de la décharge de Mindoube et met le cap sur le CTVD de Nkoltang.

La deuxième réunion du Comité Technique de Suivi du projet de fermeture de la décharge de Mindoubé et de construction du nouveau Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Nkoltang s'est tenue ce jour à Libreville, sous la présidence opérationnelle de son Coordonnateur Yannick Edson Ongoundja, par ailleurs Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l'Intérieur.

Cette session clé a permis d'entériner des avancées majeures et de sceller une stratégie financière pour la transformation environnementale du Grand Libreville.

Des avancées foncières concrètes portées par les municipalités. Depuis la session inaugurale, une étape décisive a été franchie grâce à la mobilisation des collectivités locales.

Les Mairies de Libreville, d'Owendo et d'Akanda ont officiellement identifié les espaces fonciers devant abriter les futurs centres de transfert de déchets. Le Comité a validé le lancement immédiat de la phase suivante : la réalisation des études environnementales et sociales.

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Ces analyses approfondies permettront de qualifier définitivement les sites choisis, garantissant leur parfaite conformité écologique et une insertion harmonieuse au bénéfice des populations locales. Un plan de financement en voie de finalisation.

L'autre grand succès de cette réunion réside dans la consolidation de la structure financière globale du futur CTVD de Nkoltang.

Le projet bénéficie d'une mobilisation financière internationale. Le bouclage financier, en cours de finalisation, confirme la crédibilité technique du projet et l'adhésion des partenaires internationaux à la vision de développement durable du Gabon. Déclaration du Coordonnateur du Comité Technique :

« Nous passons aujourd'hui de la phase de planification à celle de l'action terrain. Grâce à l'implication des maires, la question du foncier pour les centres de transfert est débloquée. Avec le soutien de l'État Gabonais et de nos partenaires internationaux pour financer le Centre d'Enfouissement Technique de Nkoltang, nous disposons des leviers nécessaires pour répondre à l'urgence environnementale de Mindoubé et offrir aux Gabonais une infrastructure moderne de traitement des déchets. »

Ministère de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation