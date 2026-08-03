Gabon: Visite d'État du Président de la République en Gambie

Dans le cadre de sa visite d'Etat en République de Gambie, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu ce jour au State House avec son homologue gambien, Son Excellence Adama Barrow.

Les deux Chefs d'Etat ont d'abord eu un entretien en tête-à-tête, avant de présider une séance de travail élargie aux membres de leurs délégations respectives.

Ces échanges, empreints de confiance et de convergence de vues, ont permis de définir une nouvelle feuille de route destinée à renforcer les relations entre Libreville et Banjul.

A l'issue de cette rencontre, quatre instruments juridiques majeurs ont été signés,à savoir un Accord général de coopération, un Accord portant création d'une Commission mixte de coopération, un Accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, ainsi qu'un Mémorandum d'entente instituant un mécanisme de consultations politiques et diplomatiques.

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Ces accords traduisent la volonté commune des deux Etats de bâtir un partenariat pragmatique, orienté vers des résultats concrets dans des secteurs à fort potentiel tels que l'économie, le commerce, l'agriculture, le tourisme, la culture, la formation et le développement des compétences.

Pour le Gabon, cette coopération ouvre de nouvelles perspectives de diversification des partenariats économiques, de promotion des investissements, de développement des échanges commerciaux et de valorisation des expertises nationales.

Elle favorisera également la création d'opportunités pour les opérateurs économiques, le renforcement des capacités des ressources humaines ainsi que la mise en oeuvre de projets conjoints susceptibles de générer des retombées positives en matière de croissance, d'emploi et d'amélioration des conditions de vie des populations.

La Commission mixte de coopération veillera à la mise en oeuvre effective des engagements pris, tandis que le mécanisme de consultations politiques et diplomatiques permettra une concertation régulière sur les principales questions régionales, africaines et internationales. L'accord d'exemption de visa contribuera, pour sa part, à fluidifier les échanges institutionnels et à renforcer les relations entre les administrations des deux pays.

Au terme de leurs échanges, les Présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et Adama Barrow ont réaffirmé leur attachement aux principes de paix, de stabilité, de souveraineté des Etats, d'intégration régionale et de solidarité africaine, tout en exprimant leur volonté commune de faire de cette coopération un levier de développement durable et de prospérité partagée au bénéfice des peuples gabonais et gambien.

Cette visite d'Etat marque ainsi une étape importante dans le renforcement de la diplomatie de partenariat impulsée par le Président de la République, fondée sur la coopération Sud-Sud, la complémentarité économique et la recherche de résultats tangibles au service du développement du Gabon.