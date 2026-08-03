Sénégal: La grande mosquée de Touba - Coeur spirituel du mouridisme

Érigée au coeur de la cité fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, la Grande Mosquée de Touba demeure le symbole majeur de la confrérie mouride.

Conçue à partir de 1926 à l'initiative du fondateur, sa construction débuta effectivement en 1932 sous le premier Khalife général, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké. Interrompu durant la Seconde Guerre mondiale en raison des difficultés d'approvisionnement, le chantier fut relancé en 1949 par Serigne Fallou Mbacké avant d'être achevé en 1963. La mosquée fut inaugurée le 7 juin de la même année par le Khalife Cheikh Mouhamed Fadel, en présence du président Léopold Sédar Senghor.

Au fil des décennies, les khalifes successifs n'ont cessé d'en poursuivre l'embellissement et l'agrandissement. Rénovations, extensions, nouveaux minarets et modernisation des infrastructures ont progressivement façonné l'édifice actuel, dont les travaux se poursuivent encore à l'initiative du Khalife général Serigne Mountakha Mbacké.

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Avec ses sept minarets, son imposante architecture inspirée du style arabe, son mausolée abritant la dépouille de Cheikh Ahmadou Bamba ainsi que celles de plusieurs khalifes, la Grande Mosquée constitue le coeur spirituel de Touba. Chaque année, elle accueille des millions de pèlerins venus y renouveler leur foi, leur attachement à l'héritage de Khadimou Rassoul et leur fidélité aux valeurs qui fondent le mouridisme.