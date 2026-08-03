Sénégal: Grand Magal de Touba 2026 - Khadimou Rassoul ou le modèle prophétique

Né vers 1853 à Mbacké, dans le Baol, Cheikh Ahmadou Bamba grandit dans une famille de grands érudits.

Son père, Mame Mor Anta Saly, cadi respecté et pédagogue renommé, ainsi que sa mère, Mariama Bousso, dite Diaratoul-Lahi (« la Voisine de Dieu »), lui transmirent très tôt les fondements d'une solide éducation religieuse. Dès son enfance, il mémorisa le Saint Coran et approfondit les sciences islamiques, la littérature arabe, l'exégèse et la mystique auprès des maîtres les plus réputés de son époque.

À la disparition de son père, en 1882, il engagea sa mission réformatrice en privilégiant l'enseignement, la formation spirituelle et la purification morale. À ses disciples, il adressa cet appel demeuré célèbre : « Celui qui nous avait accompagné dans le seul but d'apprendre peut aller voir ailleurs, là où il veut. Quant à celui qui cherche les mêmes buts que nous, qu'il continue avec nous dans notre nouvelle voie. » C'est ainsi que naquit la Mouridiya.

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Après avoir fondé Darou Salam, il créa, en 1888, la ville sainte de Touba, destinée à devenir un haut lieu de spiritualité et de rayonnement islamique. Face à l'expansion de son influence, l'administration coloniale française le plaça sous surveillance avant de l'accuser, sans preuve, de préparer une insurrection armée.

Cheikh Ahmadou Bamba avait pourtant fait un tout autre choix. Convaincu que la véritable résistance résidait dans le savoir, la foi et l'éducation, il rejetait toute confrontation armée. Son ambition spirituelle se traduisit par un pacte d'allégeance au Prophète (PSL), dont il se voulait le serviteur : « Je signe aujourd'hui un pacte d'allégeance avec le Messager nommé Moustapha (PSL) pour être à son service. Que Dieu fasse que j'honore l'engagement. »

Convoqué à Saint-Louis dans le cadre d'un procès destiné à justifier son éloignement, il fut déporté au Gabon en 1895, puis exilé en Mauritanie avant d'être successivement assigné à résidence à Thiéyène et à Diourbel jusqu'à son rappel à Dieu en 1927. Pour ses disciples, ces épreuves consacrèrent son élévation spirituelle. Auteur de plus de trois cents ouvrages en arabe classique, notamment les Khassaïdes, il demeure la figure centrale de la doctrine mouride. Son titre de Khadimou Rassoul, « Serviteur du Prophète », résume l'idéal auquel il consacra toute son existence.