Teungueth FC en Ligue des champions. Diambars FC en Coupe de la Confédération et Aigles de la Médina en Ligue des champions féminine. Tels sont les trois (3) clubs devant défendre les couleurs du Sénégal dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). Un choix de la Fédération sénégalaise de football déjà contesté par Ajel de Rufisque qui entend introduire un recours. La saison sportive est déjà lancée.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé la liste des clubs qui représenteront le Sénégal lors des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2026-2027. À l'issue de la procédure d'attribution des licences CAF et de la validation des critères d'éligibilité, quatre formations y ont participé et ont obtenu la Licence des clubs CAF. Mais au finish seuls trois ont été retenus. Il s'agit de Teungueth FC (pour la Ligue des champions), Diambars FC qui disputera la Coupe de la Confédération de la CAF et l'équipe féminine des Aigles de la Médina.

La FSF rappelle que les désignations ont été effectuées conformément aux règlements de la CAF relatifs à la qualification sportive et à la Licence des clubs CAF. A cet effet, le FSF a ainsi précisé que Diambars FC a été repêché pour disputer la Coupe de la Confédération. Une désignation intervenue après le désistement de l'USC Saint-Louis vainqueur de la Coupe du Sénégal mais n'ayant pas pris part à la procédure d'obtention de la Licence des Clubs CAF. L'instance ajoute avoir invité tous les clubs susceptibles de représenter le Sénégal à prendre part à la procédure de délivrance des licences. Au terme de cette procédure, Teungueth FC qui représentera le Sénégal en Ligue des champions de la CAF tandis que Diambars FC jouera la coupe de la confédération.

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Chez les dames, Aigles de la Médina défendront les couleurs nationales en Ligue des champions féminine de la CAF. En conclusion, la Fédération a adressé ses félicitations aux clubs qualifiés et leur a souhaité plein succès dans leurs campagnes continentales.

Elle a également réaffirmé son engagement à les accompagner afin qu'ils portent haut les couleurs du football sénégalais sur la scène africaine.

Les adversaires connus jeudi prochain

A noter que les clubs engagés dans les deux principales compétitions africaines, Teungueth Fc et Diambars FC vont connaître jeudi leurs adversaires pour les tours préliminaires.

Le tirage au sort préliminaire de la Ligue des champions CAF et de la Coupe de la Confédération se déroulera au siège de la CAF, au Caire, en Egypte.

Le tour préliminaire débutera à partir du 4 septembre 2026. Le deuxième tour s'ouvrira le 16 octobre, avant la phase de groupes programmée dès le 27 novembre.

Les rencontres à élimination directe commenceront le 26 février 2027. L'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns a remporté la Ligue des champions 2025-2026 et les Algériens de l'USM Alger de Lamine Ndiaye, sont vainqueurs de la Coupe CAF.