Sénégal: Journée internationale de la femme africaine (JIFA) 2026 - Dakar carrefour de la promotion de l'autonomisation économique et sociale des femmes

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Sud Quotidien hier, vendredi 31 juillet 2026, le réseau Forces pour l'Autonomisation des Femmes Africaines (FAFA) annonce l'organisation de la Journée internationale de la Femme africaine (JIFA) 2026, prévue les 7, 8 et 9 août au Musée Théodore Monod d'Art africain, à Dakar. L'événement est organisé en collaboration officielle avec le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Placée sous le thème « Leadership féminin et cohésion sous-régionale », cette édition ambitionne de mettre en lumière la contribution des femmes africaines au développement économique, social et culturel du continent. Selon les organisateurs, cette rencontre se veut un espace d'inspiration, de partage, de transmission et de célébration des initiatives portées par les femmes africaines.

Le programme s'articulera autour du « Village des Fées », un concept structuré en cinq espaces thématiques. Parmi ceux-ci figurent notamment « les Comptoirs des Fées », dédiés à l'exposition-vente des produits et services, « l'Élan des Fées », présenté comme un guichet unique d'accompagnement, ainsi que d'autres espaces destinés à favoriser les échanges, l'entrepreneuriat et la valorisation du leadership féminin.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette initiative, le réseau FAFA entend rendre hommage aux femmes africaines qui, chaque jour, entreprennent, innovent, transmettent leurs savoirs et contribuent activement à bâtir l'Afrique de demain. Le rendez-vous de Dakar réunira ainsi plusieurs acteurs engagés dans la promotion de l'autonomisation économique et sociale des femmes, autour d'activités de sensibilisation, de réseautage et de partage d'expériences