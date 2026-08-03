Le WE! Fund, filiale du FONSIS, a procédé, le 28 juillet 2026, à la signature de deux conventions d'investissement avec les sociétés Dakar Dialyse et BERCA, pour un montant global de 800 millions de FCFA.

Le projet contribuera à améliorer l'accès à une offre de soins spécialisée répondant aux standards internationaux, tout en intégrant des solutions innovantes de gestion environnementale des déchets médicaux.

Le WE! Fund, filiale du FONSIS et les sociétés Dakar Dialyse et BERCA ont signé deux conventions d'investissement pour un montant global de 800 millions de FCFA. Implantée à Diamniadio, Dakar Dialyse porte un projet de création du premier centre de dialyse verte du Sénégal. Se trouvant sur un site de 5000 m², le futur centre disposera de 38 postes de dialyse ainsi que d'une unité moderne de traitement des déchets intégrant le recyclage des eaux issues des séances d'hémodialyse.

Le projet contribuera à améliorer l'accès à une offre de soins spécialisée répondant aux standards internationaux, tout en intégrant des solutions innovantes de gestion environnementale des déchets médicaux. Il permettra également la création de 30 emplois directs, dont 18 occupés par des femmes.

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« Derrière Dakar Dialyse, il y a une conviction profonde : chaque Sénégalais, où qu'il vive, a le droit d'accéder à des soins médicaux de haut niveau. Avec l'engagement du WE! Fund, nous franchissons aujourd'hui un cap décisif. Voir des acteurs institutionnels sénégalais croire en ce projet et s'y engager pleinement nous honore et renforce notre détermination à bâtir un établissement de référence, au service des patients et de l'avenir de notre système de santé », déclare Dr Alioune Blondin Diop, président de Dakar Dialyse.

Installée à Keur Ndiaye Lo, BERCA est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits à base de matières recyclées. En valorisant les déchets plastiques pour produire des articles destinés aux ménages, au secteur du bâtiment et à l'aménagement des espaces, l'entreprise contribue au développement de l'économie circulaire au Sénégal. L'investissement du WE! Fund permettra à BERCA de renforcer ses capacités de production grâce à l'acquisition de nouveaux équipements industriels et d'améliorer ses capacités de stockage.

Ce projet participera à la préservation de l'environnement, à la structuration d'une chaîne de valeur inclusive autour du recyclage, à la réduction de la dépendance aux importations de certains articles ménagers, ainsi qu'à la création de 33 emplois, dont 20 occupés par des femmes, en plus du maintien de 19 emplois existants.

« L'investissement du WE! Fund constitue une étape décisive dans la trajectoire de développement de BERCA. Il va nous permettre d'accélérer notre croissance, de renforcer nos capacités industrielles et de consolider notre ambition de devenir l'un des leaders du recyclage au Sénégal », indique Amadou Gueye, président de BERCA.

« Les investissements réalisés auprès de Dakar Dialyse et BERCA illustrent notre approche : identifier et financer des entreprises à fort potentiel dans des secteurs porteurs, tout en veillant à leur capacité à générer un impact positif pour les femmes et l'économie sénégalaise », souligne Seynabou Ndiaye, Directrice du WE! Fund.

Selon Babacar Gning, Directeur général du FONSIS, les investissements réalisés par la filiale WE! Fund dans Dakar Dialyse et BERCA incarnent la vision du FONSIS à savoir un capital-investissement engagé, qui finance des PME innovantes, créatrices d'emplois et porteuses de solutions concrètes aux problèmes des Sénégalais.