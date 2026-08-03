Sénégal: Magal de Touba 2026 - Mobilisation d'un impressionnant dispositif sécuritaire

À quelques heures du Grand Magal de Touba, commémorant le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké « Khadimou Rassoul », fondateur du Mouridisme, célébré demain, dimanche 2 août 2026, un impressionnant dispositif sécuritaire de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale est déjà déployé à Touba et ses alentours.

La police nationale déploie 4000 éléments...

La Police nationale a mobilisé quelque 4.000 éléments pour la sécurisation du Magal de Touba de cette année, a appris l'APS de son Directeur général, Mame Seydou Ndour. Ces effectifs ont été renforcés dans les différents commissariats de Touba afin d'assurer une meilleure prise en charge des besoins sécuritaires liés à l'afflux de pèlerins, a notamment souligné M. Ndour au sortir d'une visite de courtoisie auprès du président du Comité d'organisation du Grand Magal de Touba, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

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Il s'est aussi attardé sur la poursuite des démarches en vue de l'installation d'un camp du Groupement mobile d'intervention (GMI), permanent destiné à renforcer les capacités opérationnelles des Forces de sécurité et à améliorer leur réactivité à Touba. Le Directeur général de la Police nationale a aussi annoncé l'inauguration, lundi, du nouveau commissariat de Tawef par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, notant que cette infrastructure devrait contribuer au renforcement durable de la sécurité dans cette partie de la ville. Il a sollicité des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal ainsi que pour les plus hautes autorités du pays.

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De son côté, la Gendarmerie nationale annonce mettre en place un dispositif sécuritaire exceptionnel composé de 3073 gendarmes, issus de 21 escadrons opérationnels, équipés de moyens technologiques de pointe afin d'assurer la couverture sécuritaire de ce grand rassemblement religieux, notamment la gestion optimale des flux de personnes, de véhicules et de marchandises. Ce dispositif est coordonnés en temps réel par un Poste de commandement opérationnel (PCO).

Les homme de terrain déployés, issus de l'Escadron de surveillance et d'intervention, de la Légion de gendarmerie d'intervention (LGI), de l'Escadron motocycliste, des Escadrons de surveillance routière, etc. sont renforcés par des équipements de nouvelles technologies comme des drones de dernière génération pour surveiller les axes routiers. Constituant l'une des principales innovations de cette édition l'unité spéciale de drones de dernière génération est capable d'assurer une surveillance permanente des axes routiers. Les images captées sont transmises en temps réel au PCO ; ce qui permettra aux responsables de disposer d'une vision globale de la circulation et d'intervenir rapidement en cas d'incident.

Il s'y ajoute une surveillance renforcée du trafic ferroviaire assurée par la Légion de Gendarmerie des transports ferroviaires, la veille permanente face aux risques et menaces sécuritaires avec le Groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), l'unité d'élites mobilisée à cet effet.

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