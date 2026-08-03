Ile Maurice: Khushal Lobine, leader des Nouveaux Démocrates - «Si j'étais au Parlement, j'allais voter un BIG NO»

Le leader des Nouveaux Démocrates, Khushal Lobine, affirme que s'il avait été présent à l'Assemblée nationale lors du vote sur le Finance Bill, il aurait voté contre. Contacté, il déclare : «Si j'étais en meilleure condition physique et présent au Parlement hier, j'allais voter un BIG NO.»

Cette position s'inscrit dans la continuité de son opposition à la réforme des pensions. Lors des débats parlementaires de juin 2025, il s'était déjà prononcé contre toute remise en cause de la Basic Retirement Pension (BRP), qu'il considère comme «l'un des piliers de l'État providence». Selon lui, la pension universelle, instaurée en 1975, constitue un acquis social au même titre que l'éducation et les soins de santé gratuits.

Khushal Lobine avait également plaidé pour la mise en place d'un comité spécial de l'Assemblée nationale afin d'examiner toute réforme des pensions, estimant qu'un tel changement nécessite de larges consultations publiques.

Contrairement à Sydney Pierre, révoqué de ses fonctions de «junior minister» après son vote contre le Finance Bill, Khushal Lobine n'occupe aucune fonction au sein de l'exécutif. Député et leader des Nouveaux Démocrates, il ne peut donc pas être révoqué par le Premier ministre en raison d'un vote dissident.