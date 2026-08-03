Succédant au leader de l'opposition Joe Lesjongard, Reza Uteem, ministre du Travail, a tenu à lui répondre sur plusieurs points. «Je ne sais pas si l'on devrait pleurer ou rire. Et heureusement que le ridicule ne tue pas. Malheureusement, il n'y a pas de taxe sur la bêtise.»

Pour Reza Uteem, il est important de dissiper les malentendus autour de la réforme des pensions, notamment par rapport aux perceptions fausses véhiculées par des «experts non qualifiés».

Il a précisé que la réforme ne touchera pas ceux qui perçoivent déjà une pension de vieillesse ou une pension d'invalidité. Ces derniers continueront à bénéficier de leurs droits, sans changement. En outre, tous ceux qui perçoivent des revenus audelà de Rs 50 000 ne seront pas exclus du système de pension, contrairement à ce que l'opposition pourrait faire croire. Il a précisé que des choix sont offerts : percevoir la pension à partir de 60 ans, avec des variations selon l'âge, et que tout ceci s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus vaste destinée à améliorer la viabilité du système de pension. «Et la politique de ce gouvernement, contrairement à ce qu'a voulu faire croire le leader de l'opposition, a toujours été d'augmenter la pension chaque année pour prendre en considération l'augmentation du coût de la vie.Cette année, on l'a fait. Cette année, on a donné une augmentation de 3,7 % à tous les retraités de la pension de vieillesse», a encore soutenu Reza Uteem.

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«Le leader de l'opposition a parlé du National Pension Provident Fund. En vérité, ce que le gouvernement veut, c'est avoir un fonds de pension contributif qui va permettre aux salariés, une fois arrivés à l'âge de la retraite, de ne pas dépendre exclusivement de la pension de vieillesse du gouvernement. La pension de vieillesse du gouvernement sera là. Mais il y aura une deuxième pension contributive qui permettra à tous les travailleurs et même aux salariés de percevoir une allocation additionnelle à l'âge de la retraite», a tenu encore à clarifier le ministre du Travail.

Les pensions pourraient augmenter à l'avenir, selon les recommandations d'une autorité indépendante créée pour établir une politique nationale intégrée pour le système de pensions, renforçant sa stabilité sur le long terme.

Par rapport au congé menstruel, le ministre Uteem a tenu à apporter des éclaircissements : les travailleuses ont droit à un congé menstruel rémunéré, sans avoir à attendre un an de service. Ce congé n'affecte pas leur statut d'emploi permanent, un élément important pour le calcul des congés annuels et ceux de maladie.

Contrairement à certaines idées reçues, aucun certificat médical n'est requis pour bénéficier d'un congé menstruel. Cependant, l'employeur peut exiger un examen médical, à ses frais, pendant le congé, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Il a souligné la nécessité d'une gestion prudente et proactive des fonds publics et de la vigilance contre les abus, en précisant que le gouvernement n'hésitera pas à promouvoir des réformes audacieuses, qui répondent aux défis démographiques et économiques.

Ce sentiment de responsabilité collective sous-tend une volonté de progresser vers un avenir plus stable et équitable pour tous, indépendamment des critiques de l'opposition. Selon le ministre du Travail, chaque étape vers une réforme est un pas nécessaire, engendrant des effets positifs pour l'ensemble de la population, tout en soulignant que le changement prend du temps et nécessite une approche réfléchie.