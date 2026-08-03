Ile Maurice: Para-athlétisme - Noemi Alphonse médaillée d'argent sur le 1500m T54

1 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

Hier à Glasgow, lors de la 5e journée des épreuves de para-athlétisme des Jeux du Commonwealth, Noemi Alphonse a ajouté une nouvelle médaille à son riche palmarès. La Mauricienne s'est illustrée en décrochant la médaille d'argent sur le 1 500 m T54.

La para-athlète a couvert la distance en un temps de 3'32s98 pour terminer en deuxième position sur le podium. L'Ecossaise Melanie Woods a pris la médaille d'or en 3'22s20, un record des Jeux du Commonwealth, alors que la médaille de bronze est revenue à l'Australienne Eliza Ault-Connell, chronométrée à 3'40s84.

Pour rappel, cette finale avait dû être recourue en raison d'un incident lors duquel la représentante du Canada avait fait chuter deux concurrentes, dont la Mauricienne Noemi Alphonse.

Noemi Alphonse ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. En effet, elle retrouvait la piste du Scotstoun Stadium plus tard hier, lorsqu'elle s'alignait sur le premier tour du 400m T54 aux côtés de Brandy Perrine. Les deux Mauriciennes ont validé leur qualification pour la finale, Noemi Alphonse enregistrant le deuxième meilleur chrono des qualifications avec un temps de 58s31 suivie de Brandy Perrine avec un chrono de 58s59.

La finale se disputera ce soir à 22h25, heure de Maurice.

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