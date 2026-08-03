Ile Maurice: L'OPR appelle à la solidarité

L'Organisation du Peuple Rodriguais (OPR) a annoncé, ce samedi 1er août, que son leader honorifique, Louis Serge Clair, GCSK, traverse actuellement «une période de santé délicate».

Dans un communiqué diffusé dans la journée, le parti n'a fourni aucun détail sur la nature de son état de santé. L'OPR a toutefois lancé un appel à la solidarité envers celui qui demeure une figure emblématique de la politique rodriguaise et l'un des artisans de l'autonomie de Rodrigues.

«Dans un esprit de solidarité, l'OPR invite chacun à garder Monsieur Clair et sa famille dans ses pensées et ses prières», indique le communiqué.

La direction du parti remercie également la population pour «sa compréhension et son soutien» durant cette période difficile.

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Fondateur de l'OPR en 1976, Serge Clair a marqué, pendant plusieurs décennies, la vie politique de Rodrigues. Il a dirigé le parti pendant près d'un demi-siècle et a joué un rôle central dans le processus ayant conduit à l'instauration de l'autonomie de Rodrigues en 2002. En mars 2023, il avait transmis les rênes de l'OPR à Francisco François, tout en conservant le titre de leader honorifique.

À ce stade, aucune autre information officielle n'a été communiquée concernant l'évolution de son état de santé.